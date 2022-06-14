Установки будут использоваться для выпуска металлических изделий, сварки корпусов приборов, изготовления датчиков и другого оборудования, сообщила мэрия Москвы. Такая техника востребована в российском машиностроении, двигателестроении, аэрокосмической отрасли, в производстве медицинской техники и других отраслях промышленности.

«Пятикоординатную установку мы разработали под конкретный проект, но, видя большой интерес отрасли, решили запустить ее в серийное производство. Все базовые узлы, координатные системы, оптика, электроника и программное обеспечение — наши разработки, так что это действительно российское оборудование», — отмечает Анна Цыганцова, исполнительный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура».