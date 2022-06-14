Серийное производство умных лазерных машин запустила группа компаний «Лазеры и аппаратура». Новое оборудование уже представили на нескольких отраслевых выставках — особенность машины состоит в том, что она самостоятельно определять алгоритм работы, исходя из заданных условий и загруженных в нее чертежей. Репортаж о зеленоградском производстве вышел в программе «Вести».
Установки будут использоваться для выпуска металлических изделий, сварки корпусов приборов, изготовления датчиков и другого оборудования, сообщила мэрия Москвы. Такая техника востребована в российском машиностроении, двигателестроении, аэрокосмической отрасли, в производстве медицинской техники и других отраслях промышленности.
«Пятикоординатную установку мы разработали под конкретный проект, но, видя большой интерес отрасли, решили запустить ее в серийное производство. Все базовые узлы, координатные системы, оптика, электроника и программное обеспечение — наши разработки, так что это действительно российское оборудование», — отмечает Анна Цыганцова, исполнительный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура».
Речь идёт о лазерных технологических комплексах ЛТСК-QCW, уточняется на сайте компании. Они предназначены для автоматизированной пятикоординатной сварки изделий сложной формы с возможностью быстрой перенастройки под задачи лазерной резки или наплавки.
Координатно-кинематическая система ЛТСК-QCW и используемая в установке сварочная головка — собственные разработки компании. Как и специализированное управляющее ПО, которое позволяет минимизировать участие оператора в производственном процессе.
«Установка снабжена управляющей программой FlexCNC для управления контроллерами движения, лазером, периферией станка, и организации их взаимодействия, системой технического (машинного) зрения MVProcPlatform и программным комплексом, автоматически определяющим траекторию сварки. Программное обеспечение имеет открытые технологические настройки, позволяющие интегрировать лазерную установку ЛТСК-QCW практически в любой производственный процесс», — рассказывают на предприятии.
В конце марта ЛТСК-QCW представили на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2022» в Экспоцентре, в мае — на международной выставке «Металлообработка-2022». Сейчас (7-9 июня) компания принимает участие в международной выставке «Rosmould 2022» в МВЦ «Крокус Экспо», в рамках которой проходит Форум аддитивных технологий 3D-Tech.
«Лазеры и аппаратура» базируются в Зеленограде на Южной промзоне (в здании «Научного центра») и приглашает на работу увлеченных специалистов — в настоящее время открыто несколько вакансий.