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Зеленоградская компания «ЭЛВИС-НеоТек» разработала интеллектуальную систему, не позволяющую водителю уснуть во время движения.
Как сообщает портал национальных проектов «Будущее России», новую разработку компания представила на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», прошедшей в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.
Система «антисон» базируется на алгоритмах компьютерного зрения. Она анализирует мимику и движения глаз водителя. В случае, если он начинает засыпать и надолго закрывает глаза, система подаёт звуковой и световой сигналы тревоги. Предполагается, что система снизит аварийность на дорогах.
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