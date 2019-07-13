Зеленоградская компания «ЭЛВИС-НеоТек» разработала интеллектуальную систему, не позволяющую водителю уснуть во время движения.

Как сообщает портал национальных проектов «Будущее России», новую разработку компания представила на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», прошедшей в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

Система «антисон» базируется на алгоритмах компьютерного зрения. Она анализирует мимику и движения глаз водителя. В случае, если он начинает засыпать и надолго закрывает глаза, система подаёт звуковой и световой сигналы тревоги. Предполагается, что система снизит аварийность на дорогах.