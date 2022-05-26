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Единый тест на грипп и ковид разработала зеленоградская компания. После запуска производства его начнут делать на площадке «Алабушево» ОЭЗ 26.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Тест-систему, определяющую наличие в организме вирусов гриппа или ковида, создала компания «Имбиан Лаб» — она арендует площади в одном из инженерных корпусов на площадке «Алабушево» особой зоны и готовится запустить там своё производство. Первую партию тестов в 100 тысяч штук начнут изготавливать в июне. Уже в конце месяца она появится в аптеках и лабораториях Москвы, а затем поступит и в регионы.

После запуска производственных мощностей такие тест-системы начнут делать в Зеленограде, а пока их изготавливают в Новосибирской области — компания продолжает поиск сотрудников для зеленоградской производственной площадки. «Производство находится на стадии запуска. В связи с санкциями возникли сложности с поставками оборудования из других стран — сейчас мы закупаем недостающее оборудование и активно набираем сотрудников» , — рассказали «Зеленоград.ру» в «Имбиан Лаб».

Разработанная тест-система выглядит как стандартный аптечный экспресс-набор для выявления гриппа, рассказали в московской ОЭЗ — это кассета размером с градусник с индикаторами гриппа А и В, а также отметкой о ковиде. Мазок для анализа берётся из носоглотки, исследуемый материал помещается во флакон со специальным раствором, после чего каплю раствора нужно нанести на окошко кассеты — и на шкале теста появится соответствующая полоска (при наличии инфекции).

«Это решение удешевляет и упрощает диагностику, которая принципиально важна для выбора правильного лечения» , — заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Компания вложила в создание теста около пяти миллионов рублей, его разрабатывали около полутора лет. «Мы убедились, что система распознает грипп А и В, а также все известные штаммы ковида, включая Омикрон и Стелс», — рассказала генеральный директор компании-разработчика «Имбиан Лаб» Вероника Осипова. В случае, если появится новый штамм, будут проведены дополнительные клинические испытания, добавила она.

Основное преимущество теста — доступность для пациента, который сможет в два раза сократить свои расходы на диагностику, утверждают в «Имбиан Лаб». Средняя розничная цена экспресс-теста на ковид (на антиген вируса) находится в пределах 500 рублей, экспресс-тест на грипп А и В стоит до тысячи рублей — оба теста в сумме обойдутся в полторы тысячи рублей. Цена нового продукта, как обещает разработчик, составит около 700 рублей. При этом разработка восполняет потребность в российских диагностических системах, которая растет на фоне ухода с рынка иностранных поставщиков.

В начале года «Имбиан-Лаб» арендовала 2,5 тысячи кв.метров в одном из инженерных корпусов на площадке «Алабушево». Половину территории занимают «чистые помещения» с лабораторией, производственным участком для исследований, разработок и апробации — оснащение их начали еще зимой. Вторую половину отвели под маркировку и комплектацию готовой продукции и вспомогательных работ.

Тогда же, в феврале, компания приступила к набору персонала для зеленоградской площадки — всего на новом производстве планировалось создать около 200 рабочих мест.

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«Имбиан Лаб» нацелена на получение статуса резидента ОЭЗ «Технополис Москва» и планомерно наращивает портфель новых продуктов — недавно там объявили о создании портативного аппарата для диагностики заболеваний по 19 параметрам.

«Еще несколько десятков новых разработок проходят этап регистрации. Всего предприятие готовится выпускать на площадке ОЭЗ Москвы около 50 видов диагностических систем, с помощью которых можно выявить большое число инфекций и отклонений в организме человека», - рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис „Москва“» Геннадий Дегтев.

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Метки:
коронавирус, особая экономическая зона (оэз), алабушево, грипп, хайтек, фармацевтическое производство
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Обсуждение
Сергей Иванов
8 часов назад
вроде как за пару лет последних должны понять про эффективность "мазков", но нет...
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