Разработанная тест-система выглядит как стандартный аптечный экспресс-набор для выявления гриппа, рассказали в московской ОЭЗ — это кассета размером с градусник с индикаторами гриппа А и В, а также отметкой о ковиде. Мазок для анализа берётся из носоглотки, исследуемый материал помещается во флакон со специальным раствором, после чего каплю раствора нужно нанести на окошко кассеты — и на шкале теста появится соответствующая полоска (при наличии инфекции).

«Это решение удешевляет и упрощает диагностику, которая принципиально важна для выбора правильного лечения» , — заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Компания вложила в создание теста около пяти миллионов рублей, его разрабатывали около полутора лет. «Мы убедились, что система распознает грипп А и В, а также все известные штаммы ковида, включая Омикрон и Стелс», — рассказала генеральный директор компании-разработчика «Имбиан Лаб» Вероника Осипова. В случае, если появится новый штамм, будут проведены дополнительные клинические испытания, добавила она.

Основное преимущество теста — доступность для пациента, который сможет в два раза сократить свои расходы на диагностику, утверждают в «Имбиан Лаб». Средняя розничная цена экспресс-теста на ковид (на антиген вируса) находится в пределах 500 рублей, экспресс-тест на грипп А и В стоит до тысячи рублей — оба теста в сумме обойдутся в полторы тысячи рублей. Цена нового продукта, как обещает разработчик, составит около 700 рублей. При этом разработка восполняет потребность в российских диагностических системах, которая растет на фоне ухода с рынка иностранных поставщиков.

В начале года «Имбиан-Лаб» арендовала 2,5 тысячи кв.метров в одном из инженерных корпусов на площадке «Алабушево». Половину территории занимают «чистые помещения» с лабораторией, производственным участком для исследований, разработок и апробации — оснащение их начали еще зимой. Вторую половину отвели под маркировку и комплектацию готовой продукции и вспомогательных работ.