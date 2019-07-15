Компания «Микрон» разработала RFID систему ответственного хранения, предназначенную для обеспечения контроля доступа к ценным объектам, таким как оружие, персональные и конфиденциальные документы, лекарственные препараты и другие ценные предметы. Эта система позволяет контролировать доступ к объектам, находящимся в шкафу, а также осуществляет учёт времени их использования и полностью заменяет кладовщика.

«Умный шкаф» оснащён радиочастотными считывателями, антеннами для передачи данных и датчиком открытия двери, а предметы, подлежащие учёту, маркируются RFID метками, содержащими информацию об их наименовании, артикуле, номенклатурном номере. Уникальные номера меток заносятся в информационную систему. Для открытия двери шкафа и извлечения из него предмета, сотрудник должен авторизоваться при помощи индивидуальной смарт-карты. В информационной системе извлечённый предмет автоматически закрепляется за данным пользователем. Учитывается также время использования ценного объекта. Если дверь «умного шкафа» попытался открыть человек, не имеющий на это права, устройство автоматически передаёт тревожный сигнал на пульт охраны, а также включает звуковую или световую сигнализацию. Кроме того, маркировка ценных объектов RFID метками позволяет определять их местонахождение во время использования.

По словам заместителя генерального директора по коммерческой деятельности компании «Микрон» Артура Темирова, новая разработка позволяет оптимизировать бизнес-процессы и снизить риски, связанные с влиянием человеческого фактора. Система позволяет отследить, кто последний имел доступ к объекту хранения, какие предметы брал, вернул или продолжает использовать. Использование такой системы представляется важным на объектах критической инфраструктуры, а также на других предприятиях, где работают с предметами, представляющими ценность или опасность.

Как отмечает заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, в RFID системе «Микрона» применяется уникальная отечественная компонентная база. Это позволяет не только обеспечить информационную безопасность, но и составить конкуренцию зарубежным аналогам.

Таким образом, система ответственного хранения, разработанная на «Микроне», обеспечивает автоматизацию многопользовательского доступа к ценным объектам, контроль времени их использования, а также, а также персонифицированный учёт используемых объектов. Как отмечается в пресс-релизе компании, система может быть реализована в разных форм-факторах — от собственно шкафа до изолированного помещения.