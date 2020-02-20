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Фермерские продукты, джаз и кулинарные мастер-классы. Гастрономический фестиваль «Золотая осень» на площади Юности 28 сентября — 7 октября 20.02.2020

00:41:28 — Ицуцу но тачи
00:43:21 — Нанацу но тачи
00:46:31 — Касуми но тачи
00:47:48 — Хакка но тачи

Этот материал доступен подписчикам рубрики «У деревни Крюково» - захватывающие рассказы об истории Зеленограда и окрестностей.


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Метки:
автомобильная игра, бытовое обслуживание, автозапчасти, Анискин Юрий Петрович, зоомагазин, Форте (проспект Мира), Корпус 100
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