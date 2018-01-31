В корпусе 913 работает кабинет выдачи и проката технических средств реабилитации: при наличии справки от врача и паспорта можно взять на полгода костыли, трости, ходунки и инвалидное кресло. Договор на использование можно и продлить.

Прокат средств реабилитации предоставляется зеленоградским Центром социального обслуживания «Зеленоградкий» (филиал «Солнечный). Такая услуга доступна людям без инвалидности и сопутствующей индивидуальной программы реабилитации — она автоматически подразумевает выдачу инвалиду техсредств, ортопедической обуви и так далее. Условие — московская (а значит и зеленоградская) регистрация по месту жительства, справка от любого врача и паспорт, сообщили Zelenograd.ru в кабинете проката.



Договор безвозмездной передачи заключается на шесть месяцев, но потом его можно продлить. Телефон для справок: 8(499)731-84-48. Кабинет находится на 1 этаже корпуса 913 и работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, по пятницам с 19:00 до 16:00 (обед 13:00 — 13:45). Первая и третья среда месяца — с 9:00 до 20:00.

В зеленоградских аптеках есть ортопедические отделы, но услуг проката костылей, ходунков, кресел они не предоставляют. «У этой продукции есть свои особенности, в частности, ограничения по её возврату», пояснили в аптеке «Медиал». Напрокат средства реабилитации предлагают только в частных объявлениях.