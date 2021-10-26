Библиотеки

Компьютерные места с wi-fi предоставляют библиотеки. Эта услуга бесплатная. В Зеленограде их семь. Они находятся в корпусах 607А, 401, 1432, 1106, 232 и 1004.

В библиотеках нельзя зафиксировать за собой место. Но незадолго до своего прихода можно позвонить в любое отделение и уточнить, есть ли свободные места прямо сейчас. Доступ к компьютерам предоставляется на один час, далее по согласованию с сотрудниками и при отсутствии других пользователей. Ограничений на работу со своим ноутбуком или планшетом нет.

В библиотеке в корпусе 252 также можно купить чашку кофе.

Чтобы воспользоваться всеми услугами московских библиотек, в любой из них нужно оформить единый читательский билет. Для этого потребуется только паспорт.