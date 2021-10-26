Коворкинги в Зеленограде — обзор 26.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Коворкинг — это место, которое заменяет офис для тех, кто работает на удалёнке. Если вам трудно сконцентрироваться на делах в домашней обстановке, то, возможно, именно он станет для вас спасением. Рассказываем, какие коворкинги есть в Зеленограде и сколько стоят их услуги. Это справочный материал, он будет дополняться.

Коворкинг «Научный центр»

Коворкинг «Научный центр» находится недалеко от Центрального проспекта, напротив МИЭТа, в доме 5с1 на Георгиевском проспекте. Внутри — 140 м2 открытого пространства в стиле лофт, оборудование для презентаций, принтер, чай, канцелярские принадлежности. Коворкинг открыт по рабочим дням с 9:00 до 22:00.

Аренда одного рабочего места обойдётся от 5500 рублей в месяц или 2000 в неделю. За вами будет закреплено ваше постоянное место.

Телефон: 8-925-523-45-02, электронная почта: kc-zel@bk.ru

Коворкинг «Зеленоград»

Коворкинг «Зеленоград» — это открытое пространство с 20 рабочими местами, компьютерной техникой, принтером, wi-fi, шкафчиками для хранения личных вещей, переговорными комнатами и кухней. Это проект корпорации развития «Зеленоград». Его адрес: улица Юности, дом 8. Можно зафиксировать за собой постоянное место. Доступ возможен круглосуточно.

Коворкинг предлагает три тарифа на аренду рабочего места:

  • Траэл — аренда одного рабочего места на неделю — 2100 рублей
  • Фриланс — одно место на месяц — 5600
  • Старт-ап — рабочее место на месяц при условии аренды трёх и более мест — 5100

Пользователям коворкинга обещают помочь с продвижением продукции или услуг, рассказать о возможностях привлечения финансирования в их проекты и провести образовательные мероприятия.

Телефон: 8-499-214-00-01, 8-499-214-00-02.

Библиотеки

Компьютерные места с wi-fi предоставляют библиотеки. Эта услуга бесплатная. В Зеленограде их семь. Они находятся в корпусах 607А, 401, 1432, 1106, 232 и 1004.

В библиотеках нельзя зафиксировать за собой место. Но незадолго до своего прихода можно позвонить в любое отделение и уточнить, есть ли свободные места прямо сейчас. Доступ к компьютерам предоставляется на один час, далее по согласованию с сотрудниками и при отсутствии других пользователей. Ограничений на работу со своим ноутбуком или планшетом нет.

В библиотеке в корпусе 252 также можно купить чашку кофе.

Чтобы воспользоваться всеми услугами московских библиотек, в любой из них нужно оформить единый читательский билет. Для этого потребуется только паспорт.

Часы работ и телефоны библиотек:

  • Детское отделение библиотеки №249 (корпус 607А) — 8-499-735-85-10. Вторник—суббота: 10:00—21:00, воскресенье: 10:00—20:00, понедельник — выходной.
  • Взрослое отделение библиотеки №249 (корпус 607А) — 8-499-734-19-17. Вторник—суббота: 10:00—22:00, воскресенье: 10:00—20:00, понедельник — выходной.
  • Библиотека №254 (корпус 232) — 8-499-734-26-47. Вторник—суббота: 10:00—22:00, воскресенье: 10:00—20:00, понедельник — выходной.
  • Центральная детская библиотека №252 (корпус 401) — 8-499-736-26-90. Вторник—суббота: 10:00—21:00, воскресенье: 10:00—20:00, понедельник — выходной.
  • Временный пункт выдачи книг библиотеки №252 (корпус 1432) — 8-499-733-24-31. Вторник—суббота: 12:00—22:00, воскресенье, понедельник — выходные.
  • Библиотека №253 (корпус 1106) — 8-499-731-80-51. Вторник—суббота: 10:00—22:00, воскресенье: 10:00—20:00, понедельник — выходной.
  • Взрослое отделение библиотеки №255 (корпус 1004) — 8-499-731-80-26. Вторник—суббота: 10:00—22:00, воскресенье: 10:00—20:00, понедельник — выходной.
  • Детское отделение библиотеки №255 (корпус 1004) — 8-499-731-80-31. Вторник—суббота: 10:00—21:00, воскресенье: 10:00—20:00, понедельник — выходной.

С 28 октября по 7 ноября библиотеки будут закрыты.

Коворкинг-центр некоммерческих организаций и молодёжный коворкинг

В корпусе 145 работает бесплатный коворкинг для некоммерческих организаций, признанных социально-важными. Коворкингом могут также воспользоваться молодые люди до 30 лет по предварительной регистрации.

Внутри коворкинг-центра — рабочие места, презентационный зал, игровая комната и трансформируемое пространство. Здесь НКО могут получить бесплатную бухгалтерскую и юридическую консультацию и принять участие в семинарах и консультациях.

Чтобы воспользоваться коворкингом для НКО, нужно оформить заявку на сайте, позвонить по телефону 8-495-657-65-42 (293) или написать на почту zelao@media.mos.ru, а затем заключить соответствующее соглашение.

Если вы хотите дополнить этот обзор или нашли неточность, напишите: в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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