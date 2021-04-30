Собрали информацию о работе важных организаций в майские праздники. В этом году нерабочими объявлены дни с 1 по 10 мая включительно.
1 и 9 мая в МФЦ — выходной. В остальные дни офисы «Мои документы» будут работать по обычному графику с 8 до 20 часов.
Сотрудники Главного управления МВД по Москве, которые оказывают услуги в центрах «Мои документы», 30 апреля будут работать с 9:00 до 15:45. C 1 по 3 и с 8 по 10 мая у них выходной. 4-7 мая посетить их можно по обычному графику.
Офисы МФЦ в Солнечногорском районе не будут работать 1, 2 ,9 и 10 мая. В остальные дни — в штатном режиме (с 8 до 20, перерыв на санобработку с 12 до 12:30 и с 15 до 15:30). Сейчас в округе три офиса:
- улица Тельнова, 3/2
- Андреевка, улица Жилинская, д. 27к3
- Брехово, стр. 83 М
1—3, 5—6, 8—9 мая будут работать только дежурные офисы. В то же время, сообщили в пресс-службе банка, режим работы индивидуален для каждого офиса, увидеть его можно в мобильном приложении в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы». Например, 1 мая будут работать только отделения в корпусе 1106 (с 10 до 16 часов).
4, 7 и 10 мая — стандартный рабочий день по режиму субботы.
- 1 и 9 мая — выходной для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных (в Зеленограде таких нет).
- 2 мая почта будет работать по обычному графику, 3 мая — по графику субботы.
- 4-7 мая — работа в обычном режиме.
- 8 мая все почтовые отделения закроются на час раньше.
- 10 мая почта работает по расписанию воскресенья.
График работы поликлиник:
1, 2, 9 и 10 мая — с 9 до 16 часов. Помощь на дому — с 8 до 20 часов, прием вызовов — с 8 до 19:30.
3, 4, 5, 6, 7 и 8 мая — с 9 до 18 часов. Помощь на дому — с 8 до 20 часов, прием вызовов — с 8 до 19:30.
Вакцинация от ковида:
Вакцинация от коронавируса в майские праздники продолжится в обычном режиме. Это коснется как прививочных пунктов в городских поликлиниках, так и мобильных бригад в общественных местах. В Зеленограде ежедневно с 8 до 20 часов можно привиться по предварительной записи в трех поликлиниках:
- Каштановая аллея, дом 2, строение 7. Телефон 8-962-940-98-84
- корпус 2042. Телефон 8-499-210-33-43
- корпус 1460. Телефон 8-499-738-36-60
Записаться можно на порталах mos. ru и emias. info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках городских поликлиник или по указанным телефонам.
Травмпункт для взрослых — ежедневно и круглосуточно в корпусе 2042. Телефоны: 8-495-210-26-83, 8-495-210-24-56.
Хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог:
- 1 мая — с 9 до 16 часов на Каштановой аллее, д. 2, стр.7
- 3 и 7 мая — с 9 до 18 часов в корпусе 1638
- 4 и 8 мая — с 9 до 18 часов в корпусе 225, стр. 1
- 5 и 6 мая — с с 9 до 18 часов в корпусе 2042
- 9 мая — с 9 до 16 часов в корпусе 1460, стр. 1
Аптечные пункты 3, 4, 5, 6, 7 и 8 мая работают во всех поликлинических отделениях с 9 до 18 часов. 1, 2, 9 и 10 марта с 9 до 16 работает дежурный аптечный пункт в корпусе 225, стр. 1.
«Перинатальный центр» (на улице Александровка, 8): прием рожениц круглосуточно. Консультативно-диагностическое отделение и кабинет пренатальной диагностики на базе КДО: 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая — выходные дни, 4, 5, 6 и 7 мая — с 9 до 14 часов. Телефон: 8-499-729-27-90.
Кабинет МФЦ не работает 1 и 9 мая, в остальные дни в обычном порядке.
Акушерско-гинекологическое отделение № 1 на Каштановой аллее, 2, стр. 6: 1, 3, 4, 5, 6, 7 мая — с 9 до 15 часов, 8 мая — с 9 до 18.
Акушерско-гинекологическое отделение № 2 на Каштановой аллее, 2, стр. 6: 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 мая — с 9 до 15 часов, 3 мая — с 9 до 18 часов.
Акушерско-гинекологическое отделение № 3 в корпусе 1460, стр. 1: 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 мая — с 9 до 15 часов.
Патологоанатомическое отделение больницы: 1, 3, 5, 7 и 9 мая — выходные дни. 2, 4, 6, 8 и 10 мая — с 09 до 14 часов.
Круглосуточно работают телефоны:
- Приемное отделение больницы: 8-499-735-02-13
- Горячая линия больницы: 8-925-483-23-21
- Приемное отделение перинатального центра: 8-499-729-25-10
- Горячая линия перинатального центра: 8-915-309-83-36
Зеленоградские библиотеки не будут работать 1, 2, 3, 9 и 10 мая. В остальные дни — по обычному расписанию.