Поликлиники

График работы поликлиник:

1, 2, 9 и 10 мая — с 9 до 16 часов. Помощь на дому — с 8 до 20 часов, прием вызовов — с 8 до 19:30.

3, 4, 5, 6, 7 и 8 мая — с 9 до 18 часов. Помощь на дому — с 8 до 20 часов, прием вызовов — с 8 до 19:30.

Вакцинация от ковида:

Вакцинация от коронавируса в майские праздники продолжится в обычном режиме. Это коснется как прививочных пунктов в городских поликлиниках, так и мобильных бригад в общественных местах. В Зеленограде ежедневно с 8 до 20 часов можно привиться по предварительной записи в трех поликлиниках:

Каштановая аллея, дом 2, строение 7. Телефон 8-962-940-98-84

корпус 2042. Телефон 8-499-210-33-43

корпус 1460. Телефон 8-499-738-36-60

Записаться можно на порталах mos. ru и emias. info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках городских поликлиник или по указанным телефонам.

Травмпункт для взрослых — ежедневно и круглосуточно в корпусе 2042. Телефоны: 8-495-210-26-83, 8-495-210-24-56.

Хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог:

1 мая — с 9 до 16 часов на Каштановой аллее, д. 2, стр.7

3 и 7 мая — с 9 до 18 часов в корпусе 1638

4 и 8 мая — с 9 до 18 часов в корпусе 225, стр. 1

5 и 6 мая — с с 9 до 18 часов в корпусе 2042

9 мая — с 9 до 16 часов в корпусе 1460, стр. 1

Аптечные пункты 3, 4, 5, 6, 7 и 8 мая работают во всех поликлинических отделениях с 9 до 18 часов. 1, 2, 9 и 10 марта с 9 до 16 работает дежурный аптечный пункт в корпусе 225, стр. 1.

«Перинатальный центр» (на улице Александровка, 8): прием рожениц круглосуточно. Консультативно-диагностическое отделение и кабинет пренатальной диагностики на базе КДО: 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая — выходные дни, 4, 5, 6 и 7 мая — с 9 до 14 часов. Телефон: 8-499-729-27-90.

Кабинет МФЦ не работает 1 и 9 мая, в остальные дни в обычном порядке.

Акушерско-гинекологическое отделение № 1 на Каштановой аллее, 2, стр. 6: 1, 3, 4, 5, 6, 7 мая — с 9 до 15 часов, 8 мая — с 9 до 18.

Акушерско-гинекологическое отделение № 2 на Каштановой аллее, 2, стр. 6: 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 мая — с 9 до 15 часов, 3 мая — с 9 до 18 часов.

Акушерско-гинекологическое отделение № 3 в корпусе 1460, стр. 1: 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 мая — с 9 до 15 часов.

Патологоанатомическое отделение больницы: 1, 3, 5, 7 и 9 мая — выходные дни. 2, 4, 6, 8 и 10 мая — с 09 до 14 часов.

Круглосуточно работают телефоны: