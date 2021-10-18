В страховой компании

Оформить полис ОМС можно в любой страховой компании из реестра Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. Офисы в Зеленограде есть у трёх: «Макс-М», «Ресо-мед» и «Согаз-мед».

Офис «Макс-М» в корпусе 219 работает с 9:30 до 18:00 (перерыв с 13:30 до 14:00) с понедельника по пятницу и с 10:00 до 15:00 по субботам.

Там же расположен и офис «Согаз-мед». Он открыт по рабочим дням с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:30). Заполнить заявку можно лично в офисе или онлайн.

Офис «Ресо-мед» по адресу Панфиловский проспект, дом 15 работает с понедельника по пятницу с 9:30 до 19:00, в субботу с 10:00 до 18:00. Прием только по предварительной записи по телефону 8-499-731-05-65. Офис в корпусе 2302 открыт по будним дням с 9:30 до 18:00, по субботам с 10:00 до 18:00. Телефон для записи: 8-925-680-09-80. Офис в корпусе 317с1А работает только на перерегистрацию и выдачу готовых полисов по предварительной записи по телефону 8-499-648-17-86. Часы работы: понедельник-пятница: 9:30—20:00, суббота: 10:00—18:00, воскресенье: 10:00—16:00, перерыв: 13:00—14:00. Также на сайте страховой компании можно подать онлайн-заявку на оформление полиса.

При подаче заявления нужно предоставить только паспорт и СНИЛС. Если вы оформляете полис ребёнку, то понадобится его свидетельство о рождении, СНИЛС (до 14 лет при наличии), ваш паспорт или другой документ, подтверждающий, что вы имеете право представлять интересы ребёнка. При замене страховой компании (не чаще раза в год) к пакету документов нужно добавить соответствующее заявление. А при замене личных данных нужно предоставить документ подтверждающий это. Например, акт о заключении брака.

Полис оформят в течение 45 дней. На это время вам выдадут временное свидетельство.