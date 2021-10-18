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Полис ОМС в Зеленограде — где и как получить 18.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Полис обязательного медицинского страхования — это документ, который подтверждает право на получение бесплатной медицинском помощи на территории России. Без полиса ОМС вам могут оказать только экстренную медпомощь. Полис также нужен, чтобы прикрепиться к поликлинике, Чтобы отдать ребенка в школу или детский сад, у него должен быть собственный полис ОМС. Выяснили, где в Зеленограде можно его оформить и какие документы для этого нужны. Это справочный материал, он будет дополняться.

Сейчас существует несколько форматов полисов ОМС. Полис нового образца — это пластиковая карта в цветах российского флага. Также можно встретить зелёные пластиковые карточки и различные бумажные бланки. Все они действующие, заменять их не обязательно. Однако в некоторых случаях всё же нужно оформить новый полис:

  • при смене места жительства, ФИО или других данных, указанных в паспорте, — в течение месяца.
  • если в вашем полисе данные указаны неправильно
  • при утере или порче полиса

В страховой компании

Оформить полис ОМС можно в любой страховой компании из реестра Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. Офисы в Зеленограде есть у трёх: «Макс-М», «Ресо-мед» и «Согаз-мед».

Офис «Макс-М» в корпусе 219 работает с 9:30 до 18:00 (перерыв с 13:30 до 14:00) с понедельника по пятницу и с 10:00 до 15:00 по субботам.

Там же расположен и офис «Согаз-мед». Он открыт по рабочим дням с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:30). Заполнить заявку можно лично в офисе или онлайн.

Офис «Ресо-мед» по адресу Панфиловский проспект, дом 15 работает с понедельника по пятницу с 9:30 до 19:00, в субботу с 10:00 до 18:00. Прием только по предварительной записи по телефону 8-499-731-05-65. Офис в корпусе 2302 открыт по будним дням с 9:30 до 18:00, по субботам с 10:00 до 18:00. Телефон для записи: 8-925-680-09-80. Офис в корпусе 317с1А работает только на перерегистрацию и выдачу готовых полисов по предварительной записи по телефону 8-499-648-17-86. Часы работы: понедельник-пятница: 9:30—20:00, суббота: 10:00—18:00, воскресенье: 10:00—16:00, перерыв: 13:00—14:00. Также на сайте страховой компании можно подать онлайн-заявку на оформление полиса.

При подаче заявления нужно предоставить только паспорт и СНИЛС. Если вы оформляете полис ребёнку, то понадобится его свидетельство о рождении, СНИЛС (до 14 лет при наличии), ваш паспорт или другой документ, подтверждающий, что вы имеете право представлять интересы ребёнка. При замене страховой компании (не чаще раза в год) к пакету документов нужно добавить соответствующее заявление. А при замене личных данных нужно предоставить документ подтверждающий это. Например, акт о заключении брака.

Полис оформят в течение 45 дней. На это время вам выдадут временное свидетельство.

В МФЦ

Оформить первый ОМС в первый раз, получить дубликат или заменить при изменении личных данных можно в любом МФЦ в Зеленограде. С собой нужно взять те же документы, что и в страховую компанию Срок оформления полиса тоже не меняется.

На сайте госуслуг или mos.ru

Оформить, заменить или восстановить полис онлайн могут совершеннолетние пользователи сайта mos.ru. Для этого в центре госуслуг нужно оформить полную учётную запись, указать в личном кабинете СНИЛС, прикрепить к онлайн-заявлению скан паспорта, вашей фотографии, подписи и номер полиса ОМС при его наличии.

То же можно сделать и на сайте госуслуг. Там его обещают оформить за 30 дней.

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Метки:
медицина, страхование, полис омс
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