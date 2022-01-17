Для детей

В Центре физической культуры и спорта есть секция общей физической подготовки с элементами футбола, куда могут записаться все желающие.

В основном футбольные команды состоят из мальчиков, а в группах старшего возраста вовсе нет желающих девушек, рассказали в ЦФКиС. Но запрета для девочек нет. Записать ребёнка в секцию или спортивную школу можно на mos.ru. Сейчас набор идёт в ГБУ «Заря» в корпусе 165с1 в группу, принимают девочек и мальчиков от 12 до 15 лет. Занятия бесплатные. В школе 1151 также набирают детей от 4 до 13 лет. Месяц занятий стоит 4500 рублей, одна тренировка — 375.

Детская футбольная школа Finish Sport приглашает девочек от 5 лет во все возрастные группы. Максимальный возраст воспитанников школы — 15 лет. Занятия проходят в доме 2 на Озёрной аллее. Расписание уточняйте на сайте. Первая тренировка бесплатная, стоимость абонемента на месяц начинается от 4500 рублей. На первый абонемент девочкам предоставляется скидка 15%.

Футбольная школа «Чемпионика» принимает девочек и мальчиков от 3 до 16 лет. Первое занятие бесплатное. Тренировки проходят в корпусе 862, школе Глобус (корпус 430А), корпусе 1456, фитнес-клубе «Арена» (корпус 1514) и ФОКе «Рекорд» (корпус 1637с1). Телефон: 8-925-549-30-46.

Девочки от 3 до 12 лет занимаются в клубе «Азбука футбола». Правда, до соревнований девочки не допускаются. Стоимость абонемента на месяц начинается от 4000 рублей, первое занятие бесплатное. Тренировки для разных возрастных групп проходят в ФОК «Рекорд», корпусе 860 и колледже 49.

Не совсем футбол, но похоже — идёт набор в секцию регби для девочек 2006-2010 годов рождения. Занятия бесплатные. Для записи заполните форму или напишите в в сообщения группы zelrugby вконтакте.