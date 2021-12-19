Уличные елочные базары открылись в Зеленограде и Андреевке 20 декабря. Живые ели, сосны и лапник можно купить:

на площади Юности

возле ТЦ «Ольга» в 11-м микрорайоне (корпус 1104)

возле ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне (корпус 1446)

возле ТЦ «Грин» в 15-м микрорайоне (корпус 1550)

возле корпус 1640

возле ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне (корпус 2309А)

Андреевка, вблизи дома 29Д

Андреевка, улица Жилинская, вблизи дома 13/1

Голубое, улица Родниковая, вблизи дома 4Б

Елочные базары будут работать до 31 декабря включительно.

Уличные базары — не единственное место, где можно купить живое дерево. Елями, соснами, пихтами, в том числе в горшках, торгуют в крупных сетевых и интернет-магазинах.

После праздников отслужившую ёлку можно сдать на переработку — из них сделают удобрение.