Уличные елочные базары открылись в Зеленограде и Андреевке 20 декабря. Живые ели, сосны и лапник можно купить:
- на площади Юности
- возле ТЦ «Ольга» в 11-м микрорайоне (корпус 1104)
- возле ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне (корпус 1446)
- возле ТЦ «Грин» в 15-м микрорайоне (корпус 1550)
- возле корпус 1640
- возле ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне (корпус 2309А)
- Андреевка, вблизи дома 29Д
- Андреевка, улица Жилинская, вблизи дома 13/1
- Голубое, улица Родниковая, вблизи дома 4Б
Елочные базары будут работать до 31 декабря включительно.
Уличные базары — не единственное место, где можно купить живое дерево. Елями, соснами, пихтами, в том числе в горшках, торгуют в крупных сетевых и интернет-магазинах.
После праздников отслужившую ёлку можно сдать на переработку — из них сделают удобрение.
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