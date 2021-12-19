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Елочные базары и другие места, где можно купить живую елку в Зеленограде 19.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Уличные елочные базары открылись в Зеленограде и Андреевке 20 декабря. Живые ели, сосны и лапник можно купить:

  • на площади Юности
  • возле ТЦ «Ольга» в 11-м микрорайоне (корпус 1104)
  • возле ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне (корпус 1446)
  • возле ТЦ «Грин» в 15-м микрорайоне (корпус 1550)
  • возле корпус 1640
  • возле ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне (корпус 2309А)
  • Андреевка, вблизи дома 29Д
  • Андреевка, улица Жилинская, вблизи дома 13/1
  • Голубое, улица Родниковая, вблизи дома 4Б

Елочные базары будут работать до 31 декабря включительно.

Уличные базары — не единственное место, где можно купить живое дерево. Елями, соснами, пихтами, в том числе в горшках, торгуют в крупных сетевых и интернет-магазинах.

После праздников отслужившую ёлку можно сдать на переработку — из них сделают удобрение.

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Метки:
новый год, елка, елочный базар
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Обсуждение
Kill Digit
18 часов назад
На Крюковском рынке тоже торгуют, но его в списке почему-то нет.
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