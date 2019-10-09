Праздник «Золотая осень» в салоне красоты «Никор» 11 октября 12:00 Салон красоты "Никор" Возраст 18+

11 октября в салоне красоты «Никор» приглашает на праздник «Золотая осень». Вас ждут скидки, консультации врача-косметолога Оксаны Васильевны Серкичековой и презентации новых уходовых продуктов. Приходите за отличным настроением и красотой. Начало в 12:00. Вход свободный.

Дорогие друзья, приходите 11 октября на этот интересный, выгодный и познавательный праздник за отличным настроением и красотой и новыми средствами по уходу за лицом и волосами.

Во-первых, вас ждут подарки и угощения! Ну и куда же без отличного праздничного настроения?! Оно гарантируется!

Во-вторых, только 11 октября скидка 20 для всех на процедуру пилинга.

В-третьих, только 11 октября скидка на всю косметику для лица:

  • Академи (Франция);
  • Гидропептиды (США);
  • Ренью (Израиль);
  • Холи Лэнд (Израиль);
  • Янссен (Германия).

При покупке 2-х средств — скидка 10%, при покупке 3-х и более средств — 15%

В-четвёртых, весь день бесплатные консультации врача-косметолога Оксаны Васильевны Серкичековой. По предварительной записи.

Программа праздника:

  • 12:00 Презентация пилингов, ведёт врач-косметолог Оксана Серкичекова.
  • 12:30 Презентация новой линии для окрашенных волос Color Motion+ (WELLA).

1) Почему окрашенные волосы нуждаются в особом уходе?

2) Цвет + сила теперь вместе

Презентация новой линии средств NUTRICURLS ( WELLA) — наша лучшая коллекция средств ухода и стайлинга для кудрявых и вьющихся волос.

  • 13:00 Презентация новой коллекции уходовых продуктов System Professional Esstntial — веган-линия БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ СУЛЬФАТОВ, ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ.

Приходите за отличным настроением и красотой!

Ждем вас по адресу: Зеленоград, 1204

тел.: 8(499)731-16-85, 8(499)731-59-68

https://nikor-salon.ru/

https://www.facebook.com/nikorsalon/

https://www.instagram.com/nikor_salon/

https://vk.com/nikorsalon

https://ok.ru/group/53653468610667

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