Дорогие друзья, приходите 11 октября на этот интересный, выгодный и познавательный праздник за отличным настроением и красотой и новыми средствами по уходу за лицом и волосами.

Во-первых, вас ждут подарки и угощения! Ну и куда же без отличного праздничного настроения?! Оно гарантируется!

Во-вторых, только 11 октября скидка 20 для всех на процедуру пилинга.

В-третьих, только 11 октября скидка на всю косметику для лица:

Академи (Франция);

Гидропептиды (США);

Ренью (Израиль);

Холи Лэнд (Израиль);

Янссен (Германия).

При покупке 2-х средств — скидка 10%, при покупке 3-х и более средств — 15%

В-четвёртых, весь день бесплатные консультации врача-косметолога Оксаны Васильевны Серкичековой. По предварительной записи.