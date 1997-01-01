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Выставка, посвященная 100-летию комсомола 4 октября - 16 декабря Музей Зеленограда Возраст 10+

С 4 октября по 16 декабря в Музее Зеленограда (улица Гоголя, дом 11в) будет проходить выставка «Не расстанусь с комсомолом…» к 100-летию ВЛКСМ. Экспозиция выставки строится на основе фондовых коллекций, из которых будет представлено более 100 предметов: фотографии, документы, личные вещи, символика — все, что связано с комсомольскими реалиями советского времени. Вход на выставку платный — 30 рублей для взрослых и 20 рублей для льготных категорий.

В строительстве города-спутника Москвы, которое началось в 1958 году, принимала участие молодежь. На новые предприятия электронной промышленности Зеленограда приезжали работать в основном молодые специалисты. Преобладающим населением Зеленограда в 1960-е годы тоже была молодежь — средний возраст зеленоградцев составлял 26 лет!

Выставка призвана отразить важные вехи в истории комсомола и показать историю комсомольского движения Зеленограда, роль ВЛКСМ в жизни молодежи города. Экспозиция выставки строится на основе фондовых коллекций, из которых будет представлено более 100 предметов: фотографии, документы, личные вещи, символика — все, что связано с комсомольскими реалиями советского времени. Также в выставочную экспозицию будут включены материалы, переданные комсомольскими активистами Зеленограда. В рамках выставки планируется презентация с приглашением комсомольских активистов-ветеранов, представителей администрации и СМИ Зеленограда.

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Мы отличаемся!

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EMEX. Автозапчасти вовремя.
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