Вторая игра тринадцатого сезона состоится 3 декабря в ресторане «Диканька». Места строго ограничены! Регистрируйтесь заранее! У кого нет команды, напишите в личку и вам ее сразу найдут. Регистрация открыта на сайте с 28 ноября. Всех желающих проявить себя ждут в гости. Умные Игры останутся в вашем сердце надолго. Начало в 20:00.
Уже несколько лет популярный квиз «Умные Игры» приятно радуют зеленоградцев. За все время задано более 5500 вопросов. Приняли участие более 200 команд. Что же такое Квиз «Умные Игры»?
- «Умные Игры» — это популярнейшая игра во всём мире. В неё играют более 100 000 человек по всей России.
- «Умные Игры» — это отличный способ разнообразить Ваши Будни и провести вечер в приятной компании друзей.
- «Умные Игры» — это современный визуализированный формат игр в стиле «QUIZ».
- "Умные Игры" - это никаких заумных вопросов, сложной тематики и специальных знаний.
- «Умные Игры» — это разнообразные фото/видео/музыкальные/шуточные/тематические вопросы на логику…
И это только начало!
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