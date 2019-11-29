Уже несколько лет популярный квиз «Умные Игры» приятно радуют зеленоградцев. За все время задано более 5500 вопросов. Приняли участие более 200 команд. Что же такое Квиз «Умные Игры»?

«Умные Игры» — это популярнейшая игра во всём мире. В неё играют более 100 000 человек по всей России.

«Умные Игры» — это отличный способ разнообразить Ваши Будни и провести вечер в приятной компании друзей.

«Умные Игры» — это современный визуализированный формат игр в стиле «QUIZ».

"Умные Игры" - это никаких заумных вопросов, сложной тематики и специальных знаний.

«Умные Игры» — это разнообразные фото/видео/музыкальные/шуточные/тематические вопросы на логику…

И это только начало!

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