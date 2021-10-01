Спектакль «Лёгкий слон» — 16 октября в библиотеке в корпусе 607А 16 октября 12:00 Центральная библиотека №249 Возраст от 4 до 10

Библиотека в корпусе 607А и «ЗелКультПроект» приглашают вас 16 октября посмотреть спектакль «Легкий слон» благотворительного медиа-бренда «Летающие звери» и театра «МюрегО» (г. Санкт-Петербург). Все проекты «Летающих зверей» не только интересные, но и полезные. Часть средств со спектакля идёт на лечение тяжелобольных детей. Начало в 12:00 и 16:30. Продолжительность: 50 минут.
Рекомендуемый возраст: от 4 до 10 лет. Стоимость билетов: 800 рублей — детский, 500 рублей — взрослый, детский льготный (многодетным, инвалидам при предъявлении документа на входе) — 640 рублей.

Спектакль «Легкий слон» научит летать и маленьких, и больших, и даже тех, кто весит больше тонны. Ведь самое главное, чтобы взлететь, не крылья, самое главное — счастье! Эта удивительная история об индийском слоне Прабу, его подруге мухе Ларисе, Летающей стране и настоящих чудесах, в которые можно и нужно верить. Спектакль с интерактивными моментами, с авторской музыкой, очень трогательный и добрый.

Авторы пьесы — художественный руководитель «Летающих зверей» Михаил Сафронов и Светлана Бень.
Билет можно купить по ссылке

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Метки:
дети, культура, театр, микрорайон 6, Центральная библиотека №249
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