Спектакль «Легкий слон» научит летать и маленьких, и больших, и даже тех, кто весит больше тонны. Ведь самое главное, чтобы взлететь, не крылья, самое главное — счастье! Эта удивительная история об индийском слоне Прабу, его подруге мухе Ларисе, Летающей стране и настоящих чудесах, в которые можно и нужно верить. Спектакль с интерактивными моментами, с авторской музыкой, очень трогательный и добрый.

Авторы пьесы — художественный руководитель «Летающих зверей» Михаил Сафронов и Светлана Бень.

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