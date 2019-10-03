Отборочный матч чемпионата Европы по американскому футболу 5 октября 18:00 Регбийный стадион спортивной школы №111

Встреча квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года против сборной Швеции пройдет в субботу, 5 октября, на регбийном стадионе возле Парка Победы. Начало в 18:00. Вход свободный.

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