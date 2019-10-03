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Встреча квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года против сборной Швеции пройдет в субботу, 5 октября, на регбийном стадионе возле Парка Победы. Начало в 18:00. Вход свободный.
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