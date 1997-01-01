17 ноября московская группа «Середина» сыграет акустический концерт в Клубе «Кинематограф» (корпус 159)! «Середина» — это музыка со смыслом, это диалог со слушателем, с его внутренним «я». Это дыхание ветра и запах моря. Это чувство свободы, свое для каждого. Поэтическая составляющая неотъемлема от музыкальной, а музыкальную делают профессионалы известные по группам: «Мельница», «Вера Полозкова» и др. Начало в 20:00. Вход свободный: вместо билетов на входе вы получите конверты для благодарности, в которых сможете оставить комфортную для вас сумму.
Идея группы «Середина» появилась в конце 90-х, когда Денис Устюжанин и Сергей Геокчаев сыграли первые песни первым слушателям.
Активную концертную деятельность группа начала в 2009 году.
За годы существования коллектив сыграл концерты в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах России. Выступил на фестивалях «Путь к Себе», «Передвижение», «Пасхальный дар».
Завоевал победу в конкурсах «Aurum Inutile» на Радио России и «Интернационал с Алёной Апиной» на радио Комсомольская Правда.
Представлял Москву в полуфинале всероссийского музыкального конкурса «Я люблю тебя, Россия» в Санкт-Петербурге.
Песни группы звучали на радиостанциях и ТВ: радио «Культура», «Говорит Москва», «Маяк», «Комсомольская Правда», телеканал «Правда.ру», «Свое радио» — «Живые», «Stage TV», и даже «Поле Чудес» на Первом канале.
В 2016 году группа выпустила студийный альбом «Место, которого нет», записанный при активном участии слушателей на краудфандинг-платформе Планета.ру, где проект собрал сто двадцать процентов от заявленной суммы.
На песню «Океан», строчка из которой дала название альбому, снят клип, получивший первый приз в номинации «лучшее музыкальное видео» на международном кинофестивале METERS.
«История в песнях не придумана — мы говорим о прожитом, или о том, чему сопереживаем. Глубинный призыв песен — возвращение к истинным человеческим ценностям, сближению с природой и достойным отношениям между людьми» — говорит лидер группы Денис Устюжанин.
Мы хотим привлечь внимание к современной качественной музыке, несущей культурную и художественную ценность. Одна из целей — создание альтернативы и развитие музыкального вкуса у слушателя воспитанного в радийном и ТВ формате.
Акустический состав:
- Денис Устюжанин — создатель группы, автор песен, гитара, вокал.
- Алексей Орлов — виолончель (ex «Мельница»).
ВК: www.vk.com/gruppaseredina
ФБ: www.facebook.com/gruppaseredina
YouTube: www.youtube.com/user/gruppaseredina
Официальный сайт: www.gruppa-seredina.ru
Страница события: https://vk.com/seredina_zel_17_11
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