Подробнее о группе:

Идея группы «Середина» появилась в конце 90-х, когда Денис Устюжанин и Сергей Геокчаев сыграли первые песни первым слушателям.

Активную концертную деятельность группа начала в 2009 году.

За годы существования коллектив сыграл концерты в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах России. Выступил на фестивалях «Путь к Себе», «Передвижение», «Пасхальный дар».

Завоевал победу в конкурсах «Aurum Inutile» на Радио России и «Интернационал с Алёной Апиной» на радио Комсомольская Правда.

Представлял Москву в полуфинале всероссийского музыкального конкурса «Я люблю тебя, Россия» в Санкт-Петербурге.

Песни группы звучали на радиостанциях и ТВ: радио «Культура», «Говорит Москва», «Маяк», «Комсомольская Правда», телеканал «Правда.ру», «Свое радио» — «Живые», «Stage TV», и даже «Поле Чудес» на Первом канале.

В 2016 году группа выпустила студийный альбом «Место, которого нет», записанный при активном участии слушателей на краудфандинг-платформе Планета.ру, где проект собрал сто двадцать процентов от заявленной суммы.

На песню «Океан», строчка из которой дала название альбому, снят клип, получивший первый приз в номинации «лучшее музыкальное видео» на международном кинофестивале METERS.

«История в песнях не придумана — мы говорим о прожитом, или о том, чему сопереживаем. Глубинный призыв песен — возвращение к истинным человеческим ценностям, сближению с природой и достойным отношениям между людьми» — говорит лидер группы Денис Устюжанин.

Мы хотим привлечь внимание к современной качественной музыке, несущей культурную и художественную ценность. Одна из целей — создание альтернативы и развитие музыкального вкуса у слушателя воспитанного в радийном и ТВ формате.

Акустический состав: