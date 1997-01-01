Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Московская группа «Середина» сыграет акустический концерт 17 ноября 20:00 Кинотеатр "Кинематограф" Возраст 16+

17 ноября московская группа «Середина» сыграет акустический концерт в Клубе «Кинематограф» (корпус 159)! «Середина» — это музыка со смыслом, это диалог со слушателем, с его внутренним «я». Это дыхание ветра и запах моря. Это чувство свободы, свое для каждого. Поэтическая составляющая неотъемлема от музыкальной, а музыкальную делают профессионалы известные по группам: «Мельница», «Вера Полозкова» и др. Начало в 20:00. Вход свободный: вместо билетов на входе вы получите конверты для благодарности, в которых сможете оставить комфортную для вас сумму.

Подробнее о группе:

Идея группы «Середина» появилась в конце 90-х, когда Денис Устюжанин и Сергей Геокчаев сыграли первые песни первым слушателям.

Активную концертную деятельность группа начала в 2009 году.

За годы существования коллектив сыграл концерты в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах России. Выступил на фестивалях «Путь к Себе», «Передвижение», «Пасхальный дар».

Завоевал победу в конкурсах «Aurum Inutile» на Радио России и «Интернационал с Алёной Апиной» на радио Комсомольская Правда.

Представлял Москву в полуфинале всероссийского музыкального конкурса «Я люблю тебя, Россия» в Санкт-Петербурге.

Песни группы звучали на радиостанциях и ТВ: радио «Культура», «Говорит Москва», «Маяк», «Комсомольская Правда», телеканал «Правда.ру», «Свое радио» — «Живые», «Stage TV», и даже «Поле Чудес» на Первом канале.

В 2016 году группа выпустила студийный альбом «Место, которого нет», записанный при активном участии слушателей на краудфандинг-платформе Планета.ру, где проект собрал сто двадцать процентов от заявленной суммы.

На песню «Океан», строчка из которой дала название альбому, снят клип, получивший первый приз в номинации «лучшее музыкальное видео» на международном кинофестивале METERS.

«История в песнях не придумана — мы говорим о прожитом, или о том, чему сопереживаем. Глубинный призыв песен — возвращение к истинным человеческим ценностям, сближению с природой и достойным отношениям между людьми» — говорит лидер группы Денис Устюжанин.

Мы хотим привлечь внимание к современной качественной музыке, несущей культурную и художественную ценность. Одна из целей — создание альтернативы и развитие музыкального вкуса у слушателя воспитанного в радийном и ТВ формате.

Акустический состав:

  • Денис Устюжанин — создатель группы, автор песен, гитара, вокал.
  • Алексей Орлов — виолончель (ex «Мельница»).

Середина — Океан (видеоклип)
gruppaseredina/youtube.com

ВК: www.vk.com/gruppaseredina
ФБ: www.facebook.com/gruppaseredina
YouTube: www.youtube.com/user/gruppaseredina
Официальный сайт: www.gruppa-seredina.ru

Страница события: https://vk.com/seredina_zel_17_11

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Башни на Центральном проспекте предложили окрасить в цвета радуги Новости
Когда в магазины вернут камеры хранения? Ответы
Пассажир выпал из автобуса, а водитель поехал дальше Новости
Московских детей привьют от вируса, вызывающего рак Новости
На Пятницком шоссе убрали просроченные рекламные щиты Новости
В каких домах власти сделают ремонт за свой счет Новости
Магазин «Дикси» закрыли из-за антисанитарии Новости
Глава Андреевки уходит в отставку после утраты доверия Новости
Один человек получил ножевое ранение в массовой драке Новости
Обсуждение установки новой стелы «Мирный атом» Афиша
Первый уличный каток открылся в Зеленограде Новости
Мастер-класс по ручному ткачеству - 21 и 28 ноября Афиша
Бесплатные творческие мастер-классы в клубах «Радуга» и «Силуэт» в ноябре Афиша
Что хотят сделать на пруду в 17 микрорайоне и на бульваре в 20 микрорайоне. Обзор предложений Новости
Для улучшения качества горячей воды в Зеленограде нужны 12 миллиардов и три года Новости
Как научить ребенка быстро считать (и не только)? Ответы
Через городской пруд построят пешеходный мост Новости
Ветклиника «Раденис»: только в ноябре стерилизация кошки «под ключ» за 2800 рублей Объявления
Шиномонтаж + диагностика подвески от 1199 рублей. Cход-развал от 999 + две бесплатные опции в Техцентре «Автолидер» Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Обучение плаванию для детей и взрослых. Тренеры — рекордсмены Зеленограда Объявления
Как в Зеленограде снимают сериал о Муслиме Магомаеве Новости
Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул
Кошку в завязанном мешке подбросили в ветклинику в Андреевке Новости
В Андреевке и вдоль Пятницкого шоссе уберут незаконные палатки Новости
Молоток или бензопила? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах Партнерский материал
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Должника за «коммуналку» искали повсюду, а он ушел в монастырь
Как работает Ленинградский вокзал Истории
EMEX - Готовимся к зиме вместе! Качественная зимняя резина для безопасной езды на машине. Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Лазерная хирургия в НОРМА-XXI - лечение вросшего ногтя, удаление новообразований на коже. Объявления
Автоматизация производственного учета на 1С Компания МИКО
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Машине оторвало колесо из-за наезда на торчащий люк. Автовладелец потребует компенсации через суд
Берегите мужчин! О мужских проблемах из уст врача клиники «МРТ Эксперт» Реклама
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Ресторанный комплекс в новом здании у городского пруда откроется в декабре. Что там будет? Новости
"Ортодонт-премьер" акция: 17000 р . - аппарат HAAS с фиксацией на молочных зубах в раннем сменном прикусе. Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В ноябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама