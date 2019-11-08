Fashion Day 3 в клубе Top Hall 14 ноября 18:00 Клуб "Top Hall" Возраст 12+

14 ноября в 18:00 в клубе Top Hall пройдет главное модное мероприятие осени «Fashion Day 3» в рамках недели моды. В рамках «Fashion Day 3» планируется серия показов избранных дизайнеров, выступление артистов, моделей золотого состава школы «General Models» и учениц этого сезона в художественной постановке хореографа школы моделей Ирины Малой. Кульминация вечерней программы — выступление дизайнера художественного стекла Алексея Дрождина с арт перфомансом. Вход на мероприятие строго по пригласительным билетам. Билеты можно приобрести в кассах площадки и на сайте на протяжении всей выставки. Информация по телефону:+7(962)939-96-88

В показе примут участие:

  • 10 дизайнеров и мастеров костюма

  • 70 моделей

  • 24 артиста

  • 2 салона красоты с лучшими стилистами и визажистами

  • музыканты

  • VIP-гости и другие представители АRT Fashion-индустрии

Организатор мероприятия — руководитель модельного агентства «General Models» Надежда Твардовская. Она откроет программу театральным выходом, подготовленным Ольгой Тихомировой из студии КОТ.

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