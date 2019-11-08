14 ноября в 18:00 в клубе Top Hall пройдет главное модное мероприятие осени «Fashion Day 3» в рамках недели моды. В рамках «Fashion Day 3» планируется серия показов избранных дизайнеров, выступление артистов, моделей золотого состава школы «General Models» и учениц этого сезона в художественной постановке хореографа школы моделей Ирины Малой. Кульминация вечерней программы — выступление дизайнера художественного стекла Алексея Дрождина с арт перфомансом. Вход на мероприятие строго по пригласительным билетам. Билеты можно приобрести в кассах площадки и на сайте на протяжении всей выставки. Информация по телефону:+7(962)939-96-88