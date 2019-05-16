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День открытых дверей во Дворце творчества детей и молодежи 18 мая 10:00-18:00,25 мая 10:00-18:00,1 июня 10:00-18:00 Дворец творчества детей и молодежи (ДТДиМ) Возраст 2+

Дворец творчества детей и молодежи приглашает всех желающих на день открытых дверей — 18, 25 мая и 1 июня. Вы сможете познакомиться с творческими коллективами и записаться на занятия на следующий год. Вас ждут мастер-классы, игры, конкурсы и многое другое. Начало в 10:00. Приходите и приглашайте друзей! Будет весело!

День открытых дверей «Парк детского периода». Начало в 11:00


Вас ждут:

  • ростовые куклы
  • батуты
  • аквагрим
  • конкурс караоке
  • фотозона
  • выступления творческих, спортивных и музыкальных коллективов Дворца творчества
  • мастер-классы, игры и конкурсы
  • игровая зона для детей от 1 до 3 лет


И ГЛАВНОЕ — возможность записаться на программы Дворца творчества на летний период и на следующий учебный год!

Участие в празднике БЕСПЛАТНО!

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