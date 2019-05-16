Дворец творчества детей и молодежи приглашает всех желающих на день открытых дверей — 18, 25 мая и 1 июня. Вы сможете познакомиться с творческими коллективами и записаться на занятия на следующий год. Вас ждут мастер-классы, игры, конкурсы и многое другое. Начало в 10:00. Приходите и приглашайте друзей! Будет весело!
День открытых дверей «Парк детского периода». Начало в 11:00
Вас ждут:
- ростовые куклы
- батуты
- аквагрим
- конкурс караоке
- фотозона
- выступления творческих, спортивных и музыкальных коллективов Дворца творчества
- мастер-классы, игры и конкурсы
- игровая зона для детей от 1 до 3 лет
И ГЛАВНОЕ — возможность записаться на программы Дворца творчества на летний период и на следующий учебный год!
Участие в празднике БЕСПЛАТНО!
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