Дворец творчества детей и молодежи приглашает всех желающих на день открытых дверей — 18, 25 мая и 1 июня. Вы сможете познакомиться с творческими коллективами и записаться на занятия на следующий год. Вас ждут мастер-классы, игры, конкурсы и многое другое. Начало в 10:00. Приходите и приглашайте друзей! Будет весело!