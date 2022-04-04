До начала приема документов от абитуриентов 2022 года остается менее трех месяцев. Специально для 11-классников, которые до сих пор не определились с выбором направлений подготовки, а также для учащихся 8-10 классов, которые хотят познакомиться с университетом и сделать осознанный выбор профессии, МИЭТ проводит большой весенний День открытых дверей. Мероприятие состоится в воскресенье 10 апреля. Начало в 10:00.
На встрече вы сможете
- Узнать, что изменилось в правилах приема в вузы в этом году
- Определить наиболее подходящую траекторию поступления
- Посетить тематические мастер-классы, презентации и экскурсии по вузу
- Определиться с выбором направления подготовки
- Получить консультации от экспертов приёмной комиссии
- Посетить военный учебный центр
- Пройти профориентационное тестирование
- Записаться на курсы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
10:00 — 14:00 — Выставка направлений подготовки — представители кафедр и институтов ответят на вопросы;
10:30 — Общее собрание в ДК МИЭТ — встреча с руководством университета и представителями приёмной комиссии (трансляцию встречи пройдет в группе ВКонтакте для абитуриентов МИЭТ);
12:10 — 14:10 — Экскурсии (8 маршрутов по институтам и кафедрам):
- 1 поток — 12:10-13:10
- 2 поток — 13:20—14:10
12:00 — 14:00 — Тематические мастер-классы по 3D-моделированию, информационной безопасности, телекоммуникациям, нанотехнологиям, биомедицине и множеству других интересных тем от ученых и преподавателей университета. Также абитуриентов и их родителей ждут экскурсии и презентации по направлениям подготовки, встреча с профориентологом. Полный список мероприятия доступен на сайте университета.
Напоминаем, что в 2022 году контрольные цифры приема для очной формы обучения в МИЭТе значительно выросли: общее количество бюджетных мест в бакалавриате составило 898 (в 2020 году — 790, в 2021 году — 866) — рост на 14% за два года; общее количество бюджетных мест в магистратуре составило 421 (в 2020 году — 347, в 2021 году — 383) — рост на 21% за два года. На направление «Информационные системы и технологии» добавили 15 бюджетных мест (всего 45), на «Менеджмент» выделено на 25 мест больше (всего 45), на «Лингвистику» — на 15 мест больше (всего 40).
Полезная информация для гуманитариев: в МИЭТе вновь появились бюджетные места для поступающих на направление «Дизайн» на очную форму обучения в бакалавриате и магистратуре. Впервые кафедра инженерной графики и дизайна открывает набор на бюджетные программы по очно-заочной форме обучения (5 мест на направление «Дизайн» для бакалавриата, 10 — для магистратуры).
В магистратуре также выросло количество бюджетных мест на направлениях «Менеджмент», «Лингвистика» и «Дизайн».
Расширились возможности для абитуриентов поступающих на «Биотехнические системы и технологии» — теперь поступить сюда можно не только с ЕГЭ по физике, но и с ЕГЭ по информатике.
- Зарегистрируйтесь на День открытых дверей, чтобы получать актуальную информацию о мероприятиях для школьников в МИЭТ.
- Адрес университета — Зеленоград, площадь Шокина, 1. Подробную схему проезда можно посмотреть тут.
- Телефон приемной комиссии университета: 8-499-729-75-04.
- Вход свободный.