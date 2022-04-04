День открытых дверей в МИЭТ — 10 апреля 10 апреля Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники) Возраст 14+

До начала приема документов от абитуриентов 2022 года остается менее трех месяцев. Специально для 11-классников, которые до сих пор не определились с выбором направлений подготовки, а также для учащихся 8-10 классов, которые хотят познакомиться с университетом и сделать осознанный выбор профессии, МИЭТ проводит большой весенний День открытых дверей. Мероприятие состоится в воскресенье 10 апреля. Начало в 10:00.

На встрече вы сможете

  • Узнать, что изменилось в правилах приема в вузы в этом году
  • Определить наиболее подходящую траекторию поступления
  • Посетить тематические мастер-классы, презентации и экскурсии по вузу
  • Определиться с выбором направления подготовки
  • Получить консультации от экспертов приёмной комиссии
  • Посетить военный учебный центр
  • Пройти профориентационное тестирование
  • Записаться на курсы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Программа мероприятия

10:00 — 14:00 — Выставка направлений подготовки — представители кафедр и институтов ответят на вопросы;

10:30 — Общее собрание в ДК МИЭТ — встреча с руководством университета и представителями приёмной комиссии (трансляцию встречи пройдет в группе ВКонтакте для абитуриентов МИЭТ);

12:10 — 14:10 — Экскурсии (8 маршрутов по институтам и кафедрам):

  • 1 поток — 12:10-13:10
  • 2 поток — 13:20—14:10

12:00 — 14:00 — Тематические мастер-классы по 3D-моделированию, информационной безопасности, телекоммуникациям, нанотехнологиям, биомедицине и множеству других интересных тем от ученых и преподавателей университета. Также абитуриентов и их родителей ждут экскурсии и презентации по направлениям подготовки, встреча с профориентологом. Полный список мероприятия доступен на сайте университета.

Шансы поступить выросли

Напоминаем, что в 2022 году контрольные цифры приема для очной формы обучения в МИЭТе значительно выросли: общее количество бюджетных мест в бакалавриате составило 898 (в 2020 году — 790, в 2021 году — 866) — рост на 14% за два года; общее количество бюджетных мест в магистратуре составило 421 (в 2020 году — 347, в 2021 году — 383) — рост на 21% за два года. На направление «Информационные системы и технологии» добавили 15 бюджетных мест (всего 45), на «Менеджмент» выделено на 25 мест больше (всего 45), на «Лингвистику» — на 15 мест больше (всего 40).

Полезная информация для гуманитариев: в МИЭТе вновь появились бюджетные места для поступающих на направление «Дизайн» на очную форму обучения в бакалавриате и магистратуре. Впервые кафедра инженерной графики и дизайна открывает набор на бюджетные программы по очно-заочной форме обучения (5 мест на направление «Дизайн» для бакалавриата, 10 — для магистратуры).

В магистратуре также выросло количество бюджетных мест на направлениях «Менеджмент», «Лингвистика» и «Дизайн».

Расширились возможности для абитуриентов поступающих на «Биотехнические системы и технологии» — теперь поступить сюда можно не только с ЕГЭ по физике, но и с ЕГЭ по информатике.

Информация для абитуриентов

  • Зарегистрируйтесь на День открытых дверей, чтобы получать актуальную информацию о мероприятиях для школьников в МИЭТ.
  • Адрес университета — Зеленоград, площадь Шокина, 1. Подробную схему проезда можно посмотреть тут.
  • Телефон приемной комиссии университета: 8-499-729-75-04.
  • Вход свободный.

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Метки:
высшее образование, абитуриенты, миэт, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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