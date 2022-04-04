Шансы поступить выросли

Напоминаем, что в 2022 году контрольные цифры приема для очной формы обучения в МИЭТе значительно выросли: общее количество бюджетных мест в бакалавриате составило 898 (в 2020 году — 790, в 2021 году — 866) — рост на 14% за два года; общее количество бюджетных мест в магистратуре составило 421 (в 2020 году — 347, в 2021 году — 383) — рост на 21% за два года. На направление «Информационные системы и технологии» добавили 15 бюджетных мест (всего 45), на «Менеджмент» выделено на 25 мест больше (всего 45), на «Лингвистику» — на 15 мест больше (всего 40).

Полезная информация для гуманитариев: в МИЭТе вновь появились бюджетные места для поступающих на направление «Дизайн» на очную форму обучения в бакалавриате и магистратуре. Впервые кафедра инженерной графики и дизайна открывает набор на бюджетные программы по очно-заочной форме обучения (5 мест на направление «Дизайн» для бакалавриата, 10 — для магистратуры).

В магистратуре также выросло количество бюджетных мест на направлениях «Менеджмент», «Лингвистика» и «Дизайн».

Расширились возможности для абитуриентов поступающих на «Биотехнические системы и технологии» — теперь поступить сюда можно не только с ЕГЭ по физике, но и с ЕГЭ по информатике.