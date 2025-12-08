Он создан на основе частной коллекции, насчитывающей более 8 тысяч произведений искусства. У музея нет постоянной экспозиции: он работает по репертуарному принципу, когда пространство каждый раз собирается заново под конкретные проекты. В Москве это один из немногих примеров крупного частного музея с такой моделью работы.
Здание на территории бывшего завода ЗИЛ выполнено в форме куба с крупноформатным остеклением, «обёрнутым» в узор из медных трапеций. Со временем медь покроется патиной, из-за чего дом задуман как отдельная архитектурная скульптура в городской среде.
- Проект «Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве» показывает, как скульптура взаимодействует с архитектурой и другими видами искусства
- Экспозиция «Африканское искусство: боги, предки, жизнь» собрана из артефактов традиционного искусства стран Западной и Центральной Африки
- Тотальная инсталляция Гриши Брускина DIES ILLA использует приёмы театра теней, марионеток и видеопроекции
На площади перед входом установлен «Самосвал» Вима Дельвуа — полноразмерная стальная скульптура, отсылающая к индустриальному прошлому территории.
Для посетителей с детьми предусмотрено интерактивное пространство «Сон о городе». Это игровая комната с меняющимися световыми и звуковыми эффектами, мягкими модулями и декорациями, рассчитанная на детей от 3 до 14 лет; рядом предусмотрено отдельное место для кормления младенцев и отдыха взрослых. Дети до 7 лет — бесплатно, до 18 лет — с 50% скидкой.
Музей «ЗИЛАРТ» расположен по адресу: бульвар Братьев Весниных, дом 3. Он открыт для посетителей со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00, вход на выставки — до 21:30. На осмотр удобно заложить около двух часов.