На площади перед входом установлен «Самосвал» Вима Дельвуа — полноразмерная стальная скульптура, отсылающая к индустриальному прошлому территории.

Для посетителей с детьми предусмотрено интерактивное пространство «Сон о городе». Это игровая комната с меняющимися световыми и звуковыми эффектами, мягкими модулями и декорациями, рассчитанная на детей от 3 до 14 лет; рядом предусмотрено отдельное место для кормления младенцев и отдыха взрослых. Дети до 7 лет — бесплатно, до 18 лет — с 50% скидкой.

Музей «ЗИЛАРТ» расположен по адресу: бульвар Братьев Весниных, дом 3. Он открыт для посетителей со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00, вход на выставки — до 21:30. На осмотр удобно заложить около двух часов.