В эту субботу в парке «Лукоморье» (Сходня, улица Некрасова, 2М) пройдет шоу стантрайдеров: как это было в прошлом году можно увидеть на видео.

Стантрайдинг — это вид экстремальной езды на мотоцикле, включающий выполнение трюков: езда на заднем колесе, остановки с поднятием переднего колеса и другие акробатические элементы. Этот спорт требует высокой физической подготовки, технической оснащенности и смелости — в нем демонстрируют мастерство управления мотоциклом, сочетая скорость, баланс и точность.

Это мероприятие станет частью закрытия мотосезона-2025. Среди других событий этого дня — рок-концерт, файер-шоу и автомобиль-монстр, с которым можно будет сделать фото на память.

Выступление начнется в 14:00. Вход свободный, регистрация не требуется.