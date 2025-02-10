Вряд ли есть ещё какое-нибудь музыкальное произведение, которое обросло мифами и фантазиями настолько, насколько это случилось с Реквиемом. Говорят, на то были чисто практические (вернее, финансовые) причины, но как бы то ни было, великой музыке Моцарта ничто не помешало быть великой: она гениальна независимо от человека в чёрном и споров о том, кто заканчивал его работу и что в неё привнес.

Величие музыки Моцарта не требует доказательств, и всё же musicAeterna не просто это доказывает, не просто демонстрирует всю силу и глубину произведения, но вновь, в своей фирменной манере, выворачивает нам душу наизнанку, ведя через чистилище к катарсису.

Прославленный греко-российский дирижёр, по мнению многих, сегодня — один из наиболее интересных интерпретаторов Моцарта. Оркестр musicAeterna и их замечательный хор, облачённый в чёрные сутаны, исполняют Реквием с редкостной отдачей и идеально дополняют друг друга.

Счастье слушать эту грандиозную работу, записанную на Зальцбургском фестивале, испытывают в феврале зрители по всей стране — присоединяйтесь и вы: