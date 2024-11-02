22 и 24 ноября в 19:00 на сцене ДК МИЭТ состоятся показы спектаклей «В свете ж вот какое чудо!» по сказкам Пушкина «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о рыбаке и рыбке» и комедии «Верная жена» по пьесе Сомерсета Моэма. Билеты от 500 рублей можно приобрести на сайте.
Зеленоградский Народный драматический театр «БАВ» в предпоследний ноябрьский уикэнд порадует зрителя сразу двумя спектаклями.
22 ноября в 19:00 на сцене ДК МИЭТ театр покажет сказку «В свете ж вот какое чудо» (6+) по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Премьера спектакля состоялась 6 июня 2024 года в день 225-летия со дня рождения великого поэта и сразу полюбилась как детям, так и взрослому зрителю. Юмор, динамичность постановки, яркие костюмы и декорации, ну и конечно волшебные превращения и приключения юного Гвидона, всей царской семьи и красавицы царевны Лебеди — залог приятного театрального вечера для всей семьи!
Приобрести билеты и узнать подробности о спектакле можно на сайте ДК МИЭТ.
24 ноября в 19:00 на той же сцене ДК МИЭТ театр покажет комедию «Верная жена» (16+) по пьесе Сомерсета Моэма. Спектакль уже успел полюбиться зеленоградскому зрителю и придётся по вкусу как молодым, так и парам со стажем, родственникам — всем кто оценит тонкий английский юмор в этой искромётной семейной комедии про любовь.
Приобрести билеты и узнать подробности о спектакле можно на сайте ДК МИЭТ.
Оба спектакля поставлены одним из ярчайших артистов «Ведогонь-театра», актёром театра и кино, режиссёром Александром Бавтриковым, возглавляющим театр «БАВ». Фотографии со спектаклей, действующие лица и исполнители, отзывы зрителей, ссылки на покупку билетов и многое другое — вы найдёте на сайте театра.
К слову, театр не совсем обычный. В нём играют студенты, инженеры, педагоги, строители, представители самых разных профессий, и даже дети, которые в вечернее время дарят свои таланты родному театру. Многие имеют достаточно солидный сценический опыт, как, например, выпускники молодёжного театра Антона Васильева в ДЮТЦ «Ведогонь».