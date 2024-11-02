24 ноября в 19:00 на той же сцене ДК МИЭТ театр покажет комедию «Верная жена» (16+) по пьесе Сомерсета Моэма. Спектакль уже успел полюбиться зеленоградскому зрителю и придётся по вкусу как молодым, так и парам со стажем, родственникам — всем кто оценит тонкий английский юмор в этой искромётной семейной комедии про любовь.

Приобрести билеты и узнать подробности о спектакле можно на сайте ДК МИЭТ.

Оба спектакля поставлены одним из ярчайших артистов «Ведогонь-театра», актёром театра и кино, режиссёром Александром Бавтриковым, возглавляющим театр «БАВ». Фотографии со спектаклей, действующие лица и исполнители, отзывы зрителей, ссылки на покупку билетов и многое другое — вы найдёте на сайте театра.

К слову, театр не совсем обычный. В нём играют студенты, инженеры, педагоги, строители, представители самых разных профессий, и даже дети, которые в вечернее время дарят свои таланты родному театру. Многие имеют достаточно солидный сценический опыт, как, например, выпускники молодёжного театра Антона Васильева в ДЮТЦ «Ведогонь».