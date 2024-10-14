Раневскую играет прекрасная, вся как будто сотканная из нежности и нервов Виктория Исакова. Лопахин — Александр Петров. А возможность полюбоваться кинозвездой на театральной сцене дорогого стоит, ведь именно в театре по-настоящему раскрываются талант и возможности актера.

Образность Мирзоева, сценография Александра Лисянского, работа со светом Нарека Туманяна, живая музыка, пластика актеров — всё складывается в одну мозаику, застывшая картинка за секунду до полного краха, бессознательное саморазрушение ради разрушения. Как говорит сам режиссер, его Вишневый сад — «пьеса катастроф», и зрителю представлена возможность проследить за разрушающимся миром каждого из героев.

15 октября, вторник, 19:00. Билеты по 500 рублей в кинотеатре «Каро» в ТЦ «Иридиум»