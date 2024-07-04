Вампиры из легендарного клана Балан (Гудков, Шастун, Попов), подросток-дампир Супербигдикган (Позов) и прах сгоревшего Вампирбека в солевой одноразке продолжают борьбу против всемогущего Высшего Вампирского Совета. Они попытаются сорвать план «Чёрное небо», цель которого — свержение Короля и порабощение жителей Понии.

Наши герои прибывают в столицу изобретательства, гномский город Змий Хрустальный, чтобы предотвратить передачу взрывателей, необходимых Высшему Совету для подрыва вулкана Нергал…