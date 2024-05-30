УЕФА возвращается на большие экраны кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино»! Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве! Билеты — от 650 рублей — уже в продаже на сайте сети. Ближайший кинотеатр к Зеленограду — в «Зеленопарке».
1 июня сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» приглашает на прямую трансляцию самого важного матча Лиги Чемпионов УЕФА. Кто станет обладателем трофея в этом сезоне?
Один из самых титулованных клубов мира, Реал Мадрид, против дерзкой Боруссии Дортмунд на поле культового стадиона Уэмбли.
Занимайте самые крутые места и наслаждайтесь красочным футбольным противостоянием на большом экране в кругу единомышленников! Смотрите финал на большом экране в отличном качестве!