Прямая трансляция матча финала Лиги Чемпионов УЕФА в кино 1 июня в кинотеатрах «Формула Кино — Синема Парк» 30.05.2024 Реклама АО «СИНЕМА ПАРК» ИНН:7705353706 erid:2VSb5xdBexg

УЕФА возвращается на большие экраны кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино»! Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве! Билеты — от 650 рублей — уже в продаже на сайте сети. Ближайший кинотеатр к Зеленограду — в «Зеленопарке».

1 июня сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» приглашает на прямую трансляцию самого важного матча Лиги Чемпионов УЕФА. Кто станет обладателем трофея в этом сезоне?

Один из самых титулованных клубов мира, Реал Мадрид, против дерзкой Боруссии Дортмунд на поле культового стадиона Уэмбли.

Занимайте самые крутые места и наслаждайтесь красочным футбольным противостоянием на большом экране в кругу единомышленников! Смотрите финал на большом экране в отличном качестве!

Метки:
футбол, Синема парк
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Прямая трансляция матча финала Лиги Чемпионов УЕФА в кино 1 июня в кинотеатрах «Формула Кино — Синема Парк» Афиша
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