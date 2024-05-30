1 июня сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» приглашает на прямую трансляцию самого важного матча Лиги Чемпионов УЕФА. Кто станет обладателем трофея в этом сезоне?

Один из самых титулованных клубов мира, Реал Мадрид, против дерзкой Боруссии Дортмунд на поле культового стадиона Уэмбли.

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