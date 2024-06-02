Сказки Пушкина — это целая Вселенная, особый мир, знакомый каждому с детства и, казалось бы, мы там всё знаем. Да, всё известно, всё давно прочитано и тем не менее, каждая постановка на сцене, каждое обращение к сказочному миру Пушкина несёт новые открытия.

Наша история состоит из двух сказок: «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о рыбаке и рыбке». Их связывает море в широком смысле этого понятия: это море, которое в повествовании; это море житейское; это море любви, море как стихия человеческих душ и, наконец, море из которого появляются чудеса простые и сложные, которые видны и осязаемы людьми и которые можно только ощутить.

Все сказки — и для взрослых, и для детей, ведь дети увидят и рыбку Золотую, и Лебедя, и великанов, и белочку, а взрослые увидят себя смешных и грустных, растерянных и неожиданно попавших в нелепицу, как это и бывает порой в жизни. Порой чудеса могут быть совершенно банальными: старик который прожил со старухой весь век и оказалось, что несмотря ни на что, любит её и любит ПО-НАСТОЯЩЕМУ!