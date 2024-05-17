Клавесинистка-музыковед Ольга Белецкая и альтист Сергей Тищенко представят музыкальный концерт «Назад в барокко» — впервые в Зеленограде звучат старинные инструменты — клавесин и подлинный альт конца XVII века.

Слушатели познакомятся с немецкими композиторами XVII века и увидят, как их достижения переплавились в творчестве Иоганна Себастьяна Баха. Музыканты покажут барочный альт и клавесин по отдельности, расскажут об их секретах, а в финале концерта совместно исполнят одно из самых светлых инструментальных сочинений Баха — сонату для виолы да гамба и клавесина соль мажор.

Программа:

И.С. Бах. Пьесы из сюиты для виолончели соло соль мажор (версия для альта)

Г. Шайдеманн. Pavana Lachrimae

Г. И.Ф. фон Бибер. Пассакалья «Ангел-хранитель» из «Розария»

И.К.Ф. Фишер. Прелюдия и чакона соль мажор из «Музыкальной бутоньерки»

И.С. Бах. Токката ми минор

И.С. Бах. Соната для виолы да гамба и клавесина соль мажор

23 мая, четверг, 19:00

Продолжительность: 1 час 20 минут, 12+

Билеты 900 рублей здесь