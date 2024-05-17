Клавесинистка-музыковед Ольга Белецкая и альтист Сергей Тищенко представят музыкальный концерт «Назад в барокко» — впервые в Зеленограде звучат старинные инструменты — клавесин и подлинный альт конца XVII века.
Слушатели познакомятся с немецкими композиторами XVII века и увидят, как их достижения переплавились в творчестве Иоганна Себастьяна Баха. Музыканты покажут барочный альт и клавесин по отдельности, расскажут об их секретах, а в финале концерта совместно исполнят одно из самых светлых инструментальных сочинений Баха — сонату для виолы да гамба и клавесина соль мажор.
Программа:
- И.С. Бах. Пьесы из сюиты для виолончели соло соль мажор (версия для альта)
- Г. Шайдеманн. Pavana Lachrimae
- Г. И.Ф. фон Бибер. Пассакалья «Ангел-хранитель» из «Розария»
- И.К.Ф. Фишер. Прелюдия и чакона соль мажор из «Музыкальной бутоньерки»
- И.С. Бах. Токката ми минор
- И.С. Бах. Соната для виолы да гамба и клавесина соль мажор
23 мая, четверг, 19:00
Продолжительность: 1 час 20 минут, 12+
Билеты 900 рублей здесь
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