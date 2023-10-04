Московский театр «Страна счастья» представляет спектакль «Босые ангелы» — на сцене ДК «Андреевка». Действие происходит в 1939 году накануне возвращения Марины Ивановны Цветаевой в Россию из эмиграции. Основные события пьесы происходят 8 октября 1931 года. В год, когда Максимилиан Волошин решает отметить день рождения М.И. у себя на даче в Коктебеле без её участия.