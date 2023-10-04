Московский театр «Страна счастья» представляет спектакль «Босые ангелы» — на сцене ДК «Андреевка». Действие происходит в 1939 году накануне возвращения Марины Ивановны Цветаевой в Россию из эмиграции. Основные события пьесы происходят 8 октября 1931 года. В год, когда Максимилиан Волошин решает отметить день рождения М.И. у себя на даче в Коктебеле без её участия.
Спектакль наполнен стихами великих поэтов «серебряного века» и песнями на стихи Марины Цветаевой в живом исполнении.
Красной линией в канве спектакля проходят мучительные размышления народного комиссара внутренних дел СССР, которому необходимо принять решение — впускать или нет в страну Марину Цветаеву.
Автор сценария и режиссёр — почётный работник культуры г. Москвы Денис Коваленко.
Композитор — Кирилл Лукин.
Дата: 14 октября, 18:00, продолжительность 1 час 10 минут
Адрес: ул. Староандреевская, 59, ДК «Андреевка»
Билеты: можно приобрести по ссылке.
Справки по телефонам: 8-926-231-22-20, 8-993-909-11-73