Лекция «Мифы о мозге» антрополога Станислава Дробышевского — 14 октября в ДК «МИЭТ» 02.10.2023 Реклама ИП Сидоров С.А, ИНН 773579861076, erid:LatgC4trt

14 октября в 17:00 Объединение библиотек и культурных центров Зеленограда приглашает на научно-популярную лекцию рок-звезды от археологии в зал ДК «МИЭТ».

Человек как биологический вид очевидно отличается от остальных живых существ своим мозгом. Но оправдано ли это? Правда ли, что приматы изначально были самыми умными?

Что важнее для выживания — инстинкты или разум? Эволюционировал ли человек благодаря своему мозгу, или, наоборот, окружающий мир толкает наш мозг к саморазвитию? Лектор развеет эти и другие популярные «Мифы о мозге».

Адрес: ДК «МИЭТ», площадь Шокина, дом 1
Дата: 14 октября (суббота), 17:00 — 18:30

Купить билеты можно по ссылке
Рекомендованный возраст посетителей: 12+

Станислав Дробышевский — российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научный редактор портала «Антропогенез», педагог и популяризатор научного мировоззрения.

Метки:
лекция, дробышевский станислав, Дом культуры МИЭТ
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