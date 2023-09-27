«Кубок университетов» — это ежегодный предсезонный турнир, который в четвертый раз соберет сборные студенческие спортивные команды.

У мероприятия 4 площадки и все в Зеленограде:

спортивный комплекс МИЭТ

ледовый центр «Платинум»

новый регбийный стадион (г. Зеленоград, проезд 5253)

ФОК «Савёлки».

Официальное открытие турнира пройдет 30 сентября в 9:30 на стадионе МИЭТ.



В этом году соревнования состоятся по восьми видам спорта: хоккею, баскетболу 3х3, настольному теннису, волейболу, регби 7, плаванию, легкой атлетике и жиму лежа. Сборные вузов России будут бороться за первенство в каждой номинации. В рамках турнира запланированы прямая трансляция по хоккею.