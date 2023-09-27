С 30 сентября по 1 октября состоится четвертый межвузовский спортивный турнир «Кубок университетов 2023» на кубок «СпецДорПроект». В этом году турнир изменил название и стиль. Турнир «University Cup» трансформировался в «Кубок университетов».
«Кубок университетов» — это ежегодный предсезонный турнир, который в четвертый раз соберет сборные студенческие спортивные команды.
У мероприятия 4 площадки и все в Зеленограде:
- спортивный комплекс МИЭТ
- ледовый центр «Платинум»
- новый регбийный стадион (г. Зеленоград, проезд 5253)
- ФОК «Савёлки».
Официальное открытие турнира пройдет 30 сентября в 9:30 на стадионе МИЭТ.
В этом году соревнования состоятся по восьми видам спорта: хоккею, баскетболу 3х3, настольному теннису, волейболу, регби 7, плаванию, легкой атлетике и жиму лежа. Сборные вузов России будут бороться за первенство в каждой номинации. В рамках турнира запланированы прямая трансляция по хоккею.
В прошлом году University Cup проходил весной и в нем приняли участие сборные из 25 вузов страны. Сильнейшими оказались команды НИУ МИЭТ, МАДИ, РХТУ, МАИ, МЭИ и РУТ МИИТ.
В этом году титульным партнером турнира выступила компания «СпецДорПроект». Генеральным партнером по легкой атлетке стала компания «Б1-консал». Компании SBS Consulting и HH Student партнеры турнира.
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