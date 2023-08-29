2 сентября, в День самоката, у Дворца Творчества на пл. Колумба состоится самокатная детская гонка. К участию приглашаются дети от 3 до 10 лет. Необходимо зарегистрироваться онлайн.
Детская самокатная гонка — это задорное зрелищное мероприятие. Детям очень нравится, родителям тоже.
Заезды проводятся для детей от 3 до 10 лет в четырёх возрастных категориях.
Отдельно подводятся результаты для девочек и мальчиков.
Все участники получат памятные сувениры. Победители получат призы от спонсора.
В мероприятии примут участие сотрудники ГИБДД, которые пообщаются с детьми и расскажут им о главных правилах поведения на дороге.
Дата: 2 сентября, суббота
Место: Зеленоград, Дворец Творчества, Площадь Колумба
Участники: дети 3-10 лет, мальчики и девочки
Первый старт: в 12:00
Регистрация: только онлайн
Выдача номеров: с 11:00.
Важно! Лучше кататься в шлеме.