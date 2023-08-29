Кратко о соревновании и программе

Детская самокатная гонка — это задорное зрелищное мероприятие. Детям очень нравится, родителям тоже.

Заезды проводятся для детей от 3 до 10 лет в четырёх возрастных категориях.

Отдельно подводятся результаты для девочек и мальчиков.

Все участники получат памятные сувениры. Победители получат призы от спонсора.

В мероприятии примут участие сотрудники ГИБДД, которые пообщаются с детьми и расскажут им о главных правилах поведения на дороге.

Дата: 2 сентября, суббота

Место: Зеленоград, Дворец Творчества, Площадь Колумба

Участники: дети 3-10 лет, мальчики и девочки

Первый старт: в 12:00

Регистрация: только онлайн

Выдача номеров: с 11:00.

Важно! Лучше кататься в шлеме.