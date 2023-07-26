«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» — невероятная история — о девочке Маринетт, которая была школьным аутсайдером, а потом вдруг стала супергероиней Леди Баг. Вместе со своим верным помощником Супер-Котом она стоит на страже любимого города и защищает его от нападок коварного злодея Бражника. Леди Баг и Супер-Кот — вместе сильнее! Приходи в кино и узнай, как все началось! Ждем всех-всех-всех в кино на долгожданную премьеру!