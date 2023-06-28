Говорите — ретро это скучно? Тогда приезжайте 1 июля в музей ретроавтомобилей «ВБВ» на Первый ретрофестиваль «Автобаза». На одной площадке соберутся около 60 представителей советского автопрома — от брутальных мотоциклов до грузовых тяжеловесов и харизматичных автобусов. Вход свободный.
- Выставка ретротехники под открытым небом
- Музыкально-танцевальная программа
- Интерактивы для детей и взрослых
- Награждение победителей в авто-номинациях.
А также — возможность бесплатно посетить уличную экспозицию Музея ретроавтомобилей «ВБВ».
В мероприятии примет участие техника Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество». Зрителям представят автомобиль повышенной проходимости ГАЗ 69А, автомобиль среднего класса ГАЗ 21Р, полноприводный легковой автомобиль ГАЗ 67В, а также среднетоннажные грузовые автомобили ЗИЛ-164, ГАЗ 63, ЗИЛ-157, ГАЗ 51 и ГАЗ 66.
Эксклюзивным гастрономическим партнером станет бургерная «Андилбургер», которая в счастливый час бесплатно угостит гостей локации свежими крафтовыми бургерами.
Фестиваль пройдет при поддержке ООО «Автотрейн» на территории современного автобусного парка. «Автотрейн» уже 25 лет осуществляет автобусные пассажирские перевозки комфортабельными автобусами.
Организаторы фестиваля:
- Музей ретроавтомобилей ВБВ
- Автоклуб RetroLADA.
Фестиваль стартует: 1 июля в 11.00
Адрес: Льяловское ш., 1А, п. Красный Воин, музей ретроавтомобилей «ВБВ»
Телефон для аккредитации СМИ: 8-993-352-08-66