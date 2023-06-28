Говорите — ретро это скучно? Тогда приезжайте 1 июля в музей ретроавтомобилей «ВБВ» на Первый ретрофестиваль «Автобаза». На одной площадке соберутся около 60 представителей советского автопрома — от брутальных мотоциклов до грузовых тяжеловесов и харизматичных автобусов. Вход свободный.