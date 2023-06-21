В парке отдыха «Зооферма Шихово» вы можете не только насладиться летом: отдохнуть за городом, надышаться свежим воздухом, пообщаться с животными, но и интересно провести время. На каждый день для вас подготовлена увлекательная программа. Рассказываем о развлечениях проходящей сейчас на зооферме пенной недели и об экскурсиях, действующих постоянно.