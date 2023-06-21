Пенная неделя на зооферме «Шихово» — афиша ближайших мероприятий 21.06.2023 Реклама

В парке отдыха «Зооферма Шихово» вы можете не только насладиться летом: отдохнуть за городом, надышаться свежим воздухом, пообщаться с животными, но и интересно провести время. На каждый день для вас подготовлена увлекательная программа. Рассказываем о развлечениях проходящей сейчас на зооферме пенной недели и об экскурсиях, действующих постоянно.

Пенная неделя

Четверг 22.06
12.30 — Мастер-класс «Сверкающие магниты»
15.30 — Мастер-класс «Гигантские слаймы»

Пятница 23.06
12.30 — Мастер-класс «Белочка из сказки Пушкина» (роспись)
15.30 — Мастер-класс «Ловец снов»

Суббота 24.06
12.30 — Мастер — класс «Ракета для Белки и Стрелки» (лепка)
13:30 — Пенная вечеринка
14:30 — Анимационная игровая программа со сказочным героем
15:30 — Мастер-класс «Радужные слаймы»
16:30 — Мастер-класс «Ловец снов»

Воскресенье 25.06
12:30 — Мастер-класс «Лепка из глины»
13:30 — Пенная вечеринка
14:30 — Коктейльный праздник и анимационная программа
15.30 — Мастер-класс «Гигантские слаймы»
16.30 — Мастер -класс «Ловец снов

Ежедневные экскурсии

  • На Хаски остров
  • В Олений парк
  • В Пушистую деревню
  • В Северную деревню
  • В гости к ламам
  • На конюшню

Экскурсоводы зоофермы «Шихово» познакомят вас со всеми животными, расскажут их историю и — об их жизни.

Вся программа и экскурсии входят в стоимость входного билета.

В будни дешевле:

  • взрослый — 800 рублей
  • детский — 600 рублей

В выходные:

  • взрослый — 1000 рублей
  • детский — 800 рублей.

Адрес: МО, Дмитровский район, деревня Шихово, д. 100, стр. 1

Телефон: 8-495-255-31-21

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Метки:
летний отдых
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