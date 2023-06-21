В парке отдыха «Зооферма Шихово» вы можете не только насладиться летом: отдохнуть за городом, надышаться свежим воздухом, пообщаться с животными, но и интересно провести время. На каждый день для вас подготовлена увлекательная программа. Рассказываем о развлечениях проходящей сейчас на зооферме пенной недели и об экскурсиях, действующих постоянно.
Четверг 22.06
12.30 — Мастер-класс «Сверкающие магниты»
15.30 — Мастер-класс «Гигантские слаймы»
Пятница 23.06
12.30 — Мастер-класс «Белочка из сказки Пушкина» (роспись)
15.30 — Мастер-класс «Ловец снов»
Суббота 24.06
12.30 — Мастер — класс «Ракета для Белки и Стрелки» (лепка)
13:30 — Пенная вечеринка
14:30 — Анимационная игровая программа со сказочным героем
15:30 — Мастер-класс «Радужные слаймы»
16:30 — Мастер-класс «Ловец снов»
Воскресенье 25.06
12:30 — Мастер-класс «Лепка из глины»
13:30 — Пенная вечеринка
14:30 — Коктейльный праздник и анимационная программа
15.30 — Мастер-класс «Гигантские слаймы»
16.30 — Мастер -класс «Ловец снов
- На Хаски остров
- В Олений парк
- В Пушистую деревню
- В Северную деревню
- В гости к ламам
- На конюшню
Экскурсоводы зоофермы «Шихово» познакомят вас со всеми животными, расскажут их историю и — об их жизни.
Вся программа и экскурсии входят в стоимость входного билета.
В будни дешевле:
- взрослый — 800 рублей
- детский — 600 рублей
В выходные:
- взрослый — 1000 рублей
- детский — 800 рублей.
Адрес: МО, Дмитровский район, деревня Шихово, д. 100, стр. 1
Телефон: 8-495-255-31-21