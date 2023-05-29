BigDrumDay v.5 в барабанной школе Dedov Drums — 11 июня в баре «Руки ВВерх» 11 июня 17:00

BigDrumDay — это не просто мероприятие, это настоящее зажигательное шоу от барабанной школы Dedov Drums. Вы увидите выступление учащихся школы, преподавателей и приглашённых гостей. Приходите 11 июня в бар «Руки ВВерх». Возрастных ограничений нет.

На BigDrumDay вы сможете:

  • послушать выступление лучших и технически подкованных учеников
  • увидеть профессиональное исполнение преподавателей
  • насладиться качественным звуком
  • погрузиться в атмосферу групповых барабанных и танцевальных номеров
  • кайфануть от выступления специальных музыкальных гостей
  • провести время в классной компании с музыкантами и творческими людьми Зеленограда

А также — получить дорогие призы от партнеров и уйти не только в клёвом настроении, но еще и с подарком, а это всегда очень приятно.

Ставьте напоминалку:

  • BigDrumDay 5
  • 11 июня
  • Руки ВВерх бар
  • начало в 17:00
  • 750Р для гостей
  • бесплатный вход для учеников

BigDrumDay — это время настоящей барабанной энергии для души.

Занимайте свое место в ярком концентрате музыкального движа и делись своими радостями о предстоящем концерте с друзьями и близкими.

Для приобретения билетов и участия в этом грандиозном мероприятии переходите по ссылке.

Метки:
музыкальная школа, концерт, дом 2
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Большие изменения расписания электричек в конце мая—начале июня. Отмены поездов и остановок, перерывы до двух часов Новости
«Можно и НИИ сделать дворцом». Как создавалась электронная архитектура Зеленограда: клюшки, шайба, заводы, институты Истории
BigDrumDay v.5 в барабанной школе Dedov Drums — 11 июня в баре «Руки ВВерх» Афиша
Стоп-слово для «Жилищника» — как и зачем удаляют упоминания портала «Наш город» из чатов с жителями Истории
Репетитор математики набирает группу учеников для подготовки на 100 баллов на ЕГЭ-2024 — курс для тех, кто настроен серьезно Реклама
Автобусы-гармошки в Зеленоград не вернут, потому что они очень большие — и занимают место обычных автобусов Новости
Подросток получил травму, катаясь на тарзанке в лесу над речкой Сходней Новости
Закрытие детского сада в 6 микрорайоне официально подтвердили — содержать здание, в котором мало детей, оказалось убыточно Новости
Вакансии ресторанного холдинга MODISH GROUP — набор сотрудников в команду нового заведения Реклама
Интервью с проректором по учебной работе НИУ МИЭТ Александром Балашовым — обсуждаем образовательные технологии в вузе и новую систему российского образования Партнерский материал
Двухлетний мальчик погиб в результате падения с балкона дома в 8-м микрорайоне Новости
Эвакуатор приехал за машиной, припаркованной на тротуаре у забора дачного поселка «Трамвай» вдоль Панфиловского проспекта Новости
Началась подготовка к строительству новых зданий для зеленоградского УВД и ГИБДД Новости
Новый медицинский центр «Никор-мед» в корпусе 1824 — многопрофильная клиника с отделением восстановительного лечения ждёт вас всей семьей Реклама
Оплатить проезд по платной дороге М-11 теперь можно на сайте мэрии Новости
Спектакль «Соперницы» — 8 июня на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Стали известны сроки строительства школ и детсадов в новом зеленоградском микрорайоне «Зеленый парк». Новости
Италия в Зеленограде — посетите магазин-шоурум итальянской женской одежды ITALIA by OLESIA Реклама
Летняя конференция предпринимателей Зеленограда — 1 июня в здании бизнес-инкубатора на улице Юности Афиша
Фестиваль «Рыбная неделя» — с 26 мая по 4 июня на площадке в 16 микрорайоне Афиша
Военные сцены, молитва о защитниках Москвы, лошади, стрельба из лука и полевая кухня — как отметили годовщину Победы возле храма в Рузино Партнерский материал
Летние лагеря для детей - выбирайте по программе, расположению, времени работы Дети
Два километра Пятницкого шоссе на пересечении с Георгиевским шоссе собираются отремонтировать. Но за это надо проголосовать Новости
Услуги семейного медицинского центра «Премьер Медик» — по самым выгодным ценам в честь открытия филиала в Голубом Реклама
Инспекторы ГИБДД «наехали» на моноколесо и пытались оштрафовать его «водителя» на основании устаревших правил. А потом позвонил командир… Новости
Интерактивная программа «Культурные каникулы» в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Редчайший элемент благоустройства появится в Зеленограде — столы со скамьями и навесом Новости
«MANANA Clinic» поможет вернуть вашей коже красоту — не упустите скидку 30% на процедуры на аппарате Lumenis М22 Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру