BigDrumDay — это не просто мероприятие, это настоящее зажигательное шоу от барабанной школы Dedov Drums. Вы увидите выступление учащихся школы, преподавателей и приглашённых гостей. Приходите 11 июня в бар «Руки ВВерх». Возрастных ограничений нет.
На BigDrumDay вы сможете:
- послушать выступление лучших и технически подкованных учеников
- увидеть профессиональное исполнение преподавателей
- насладиться качественным звуком
- погрузиться в атмосферу групповых барабанных и танцевальных номеров
- кайфануть от выступления специальных музыкальных гостей
- провести время в классной компании с музыкантами и творческими людьми Зеленограда
А также — получить дорогие призы от партнеров и уйти не только в клёвом настроении, но еще и с подарком, а это всегда очень приятно.
Ставьте напоминалку:
- BigDrumDay 5
- 11 июня
- Руки ВВерх бар
- начало в 17:00
- 750Р для гостей
- бесплатный вход для учеников
BigDrumDay — это время настоящей барабанной энергии для души.
Занимайте свое место в ярком концентрате музыкального движа и делись своими радостями о предстоящем концерте с друзьями и близкими.
Для приобретения билетов и участия в этом грандиозном мероприятии переходите по ссылке.
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