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BigDrumDay 5

11 июня

Руки ВВерх бар

начало в 17:00

750Р для гостей

бесплатный вход для учеников

BigDrumDay — это время настоящей барабанной энергии для души.

Занимайте свое место в ярком концентрате музыкального движа и делись своими радостями о предстоящем концерте с друзьями и близкими.

Для приобретения билетов и участия в этом грандиозном мероприятии переходите по ссылке.