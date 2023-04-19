Развлекательно-образовательный проект «Лето во Дворце» в Зеленоградском дворце творчества детей и молодежи, где каждый найдёт что-то своё и с пользой и интересом проведёт время летних каникул!

Ежегодно Дворец творчества организует запоминающийся летний досуг ребятам от 6 до 17 лет, и уже 22 мая снова открывает свои двери для юных зеленоградцев!