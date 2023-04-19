Развлекательно-образовательный проект «Лето во Дворце». Открыта запись на смены в летний лагерь Зеленоградского дворца творчества 19.04.2023 Реклама

Развлекательно-образовательный проект «Лето во Дворце» в Зеленоградском дворце творчества детей и молодежи, где каждый найдёт что-то своё и с пользой и интересом проведёт время летних каникул!

Ежегодно Дворец творчества организует запоминающийся летний досуг ребятам от 6 до 17 лет, и уже 22 мая снова открывает свои двери для юных зеленоградцев!

В программе 2023 года:

  • тематические периоды
  • мастер-классы
  • активные игры
  • тимбилдинг
  • развлекательные программы
  • прогулки на свежем воздухе.

Расписание смен летнего лагеря:

  • Ура, каникулы! — с 22 мая по 2 июня
  • Морское путешествие — с 5 по 9 июня
  • Город профессий — с 13 по 16 июня
  • Школа волшебства — с 19 по 23 июня
  • Космический полёт — с 26 по 30 июня
  • 25 кадр — с 3 по 7 июля
  • Эпоха вдохновения — с 10 по 14 июля
  • Медиацентр #vodvorce — с 17 по 21 июля
  • Сказочное царство — с 24 по 28 июля.

При оплате до 1 мая предусмотрена скидка. Количество мест в смене ограничено, успейте записаться!

Подробности и запись: на сайте проекта «Лето во Дворце».

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Метки:
каникулы, летний отдых, Дворец творчества детей и молодежи (ДТДиМ)
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