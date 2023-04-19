Развлекательно-образовательный проект «Лето во Дворце» в Зеленоградском дворце творчества детей и молодежи, где каждый найдёт что-то своё и с пользой и интересом проведёт время летних каникул!
Ежегодно Дворец творчества организует запоминающийся летний досуг ребятам от 6 до 17 лет, и уже 22 мая снова открывает свои двери для юных зеленоградцев!
В программе 2023 года:
- тематические периоды
- мастер-классы
- активные игры
- тимбилдинг
- развлекательные программы
- прогулки на свежем воздухе.
Расписание смен летнего лагеря:
- Ура, каникулы! — с 22 мая по 2 июня
- Морское путешествие — с 5 по 9 июня
- Город профессий — с 13 по 16 июня
- Школа волшебства — с 19 по 23 июня
- Космический полёт — с 26 по 30 июня
- 25 кадр — с 3 по 7 июля
- Эпоха вдохновения — с 10 по 14 июля
- Медиацентр #vodvorce — с 17 по 21 июля
- Сказочное царство — с 24 по 28 июля.
При оплате до 1 мая предусмотрена скидка. Количество мест в смене ограничено, успейте записаться!
Подробности и запись: на сайте проекта «Лето во Дворце».
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