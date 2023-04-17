Блуждающая Земля 2

Солнце угасает. Последний шанс человечества на спасение — поиск нового дома. Объединившись, люди находят возможность изменить орбиту Земли, отправившись в неизвестность. Но это путешествие на много сотен световых лет во тьму несёт за собой разрушение и хаос. Планета растерзана катаклизмами, в которых выживут далеко не все. И всё же только в бесконечной пустоте можно обрести новую жизнь.