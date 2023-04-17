Космические кинопремьеры: «Блуждающая Земля 2» и «Вызов». С 19 апреля в кинотеатрах сети «Синемапарк» и «Формула кино» 17.04.2023 реклама

Космос ещё ближе на больших экранах в сети кинотеатров «Синемапарк» и «Формула кино»! Ощути притягательную силу с новинками кинопроката «Блуждающая Земля 2» и «Вызов».

Вызов

Торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полёту и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Удастся ли ей справиться с испытаниями? Сможет ли она преодолеть неуверенность и страхи? Получится ли у неё провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым?

Блуждающая Земля 2

Солнце угасает. Последний шанс человечества на спасение — поиск нового дома. Объединившись, люди находят возможность изменить орбиту Земли, отправившись в неизвестность. Но это путешествие на много сотен световых лет во тьму несёт за собой разрушение и хаос. Планета растерзана катаклизмами, в которых выживут далеко не все. И всё же только в бесконечной пустоте можно обрести новую жизнь.

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Метки:
кинотеатр, Синема парк
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Космические кинопремьеры: «Блуждающая Земля 2» и «Вызов». С 19 апреля в кинотеатрах сети «Синемапарк» и «Формула кино» Афиша
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