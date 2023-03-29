УЕФА возвращается на большие экраны кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино»! Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве! Билеты — от 450 рублей — уже в продаже на сайте сети. Ближайший кинотеатр к Зеленограду — в «Мега Химки».
11 апреля состоится прямая трансляция матча «Манчестер Сити» — «Бавария».
Билеты на сайте сети.
12 апреля смотрите прямую трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Челси».
Билеты на сайте сети.
Трансляции пройдут в кинотеатрах:
- «Синема Парк» — «Мега Химки»
- «Синема Парк» — «Мега Теплый Стан»
- «Синема Парк» — «Мега Белая Дача»
- «Синема Парк» — «Метрополис»
- "Синема Парк" - «Ривьера»
- "Формула Кино" на Кутузовском
- «Формула Кино» — ЦДМ на Лубянке
- «Синема Парк» — «Европейский»
- "КИНО ОККО" - «Щелковский».
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