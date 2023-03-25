«Джон Уик 4»: возвращение легендарного наёмника на большой экран. С 23 марта в кинотеатрах сети «Синемапарк» и «Формула кино» 25.03.2023 Реклама

С 23 марта сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» приглашает на премьеру фильма о возвращении на большие экраны легендарного наёмника — «Джон Уик 4».

Джон Уик находит способ победить Правление кланов. Но прежде, чем он заработает долгожданную свободу, Уик должен встретиться с новым врагом и его влиятельными соратниками, которые даже старых друзей могут превратить в предателей.

Билеты в продаже на сайте сети.

https://www.youtube.com/@FilmAtmosphere
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Метки:
кинотеатр, Синема парк
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«Джон Уик 4»: возвращение легендарного наёмника на большой экран. С 23 марта в кинотеатрах сети «Синемапарк» и «Формула кино» Афиша
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