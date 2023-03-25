Джон Уик находит способ победить Правление кланов. Но прежде, чем он заработает долгожданную свободу, Уик должен встретиться с новым врагом и его влиятельными соратниками, которые даже старых друзей могут превратить в предателей.

Билеты в продаже на сайте сети.