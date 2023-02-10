УЕФА возвращается на большие экраны кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино»! Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве! Билеты — от 400 рублей — уже в продаже на сайте сети. Ближайший кинотеатр к Зеленограду — в Мега Химки.
14 февраля состоится прямая трансляция матча ПСЖ (Париж) — Бавария (Мюнхен)
Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала
Билеты на сайте сети.
15 февраля — прямая трансляция матча Боруссия (Дортмунд) — Челси (Лондон)
Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала
Билеты на сайте сети.
16 февраля смотрите прямую трансляцию матча Барселона (Барселона) — Манчестер Юнайтед (Манчестер)
Лига Европы, 1/16 финала
Билеты на сайте сети.
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