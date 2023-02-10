УЕФА возвращается на большие экраны кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино»! Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве! Билеты — от 400 рублей — уже в продаже на сайте сети. Ближайший кинотеатр к Зеленограду — в Мега Химки.