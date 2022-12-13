В субботу, 17 декабря, студия джампинг-фитнеса New Style организует два пробных занятия на мини-батутах для клуба друзей «Зеленоград.ру». Тренировка пройдёт на базе фитнес клуба «Арена» в корпусе 1514. Начало тренировок — в 9:00 и 16:00.
Джампинг — фитнес, который подходит людям любого возраста и с любым уровнем физической подготовки. Тренировки универсальны и не требуют специальной подготовки. Занятия проходят в группах под зажигательную музыку и не дадут вам заскучать. Структура занятия основана на чередовании аэробной и анаэробной нагрузки, благодаря чему происходит максимальное сжигание калорий. Фитнес на мини-батутах — это весело, безопасно и, самое главное, результативно!
В студии New Style качественное оборудование для занятий, профессиональные инструкторы с международными дипломами и отличная спортивная атмосфера в команде единомышленников.
Тренировки проходят на базе фитнес-клуба «Арена» в корпусе 1514, 4 этаж.
Для участия в занятии необходимо быть членом клуба и заполнить форму внизу этой страницы. Количество мест ограничено. Возраст участников — от 14 лет.