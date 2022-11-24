Обратный отсчёт до «Чёрной пятницы» в сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино»!

Продажа билетов на киносеансы со скидкой 50% стартует 25 ноября в 13:00 и продлится только до 16:00 по московскому времени этого дня.

Скидка будет доступна на сайте kinoteatr.ru и в мобильном приложении «Кинотеатры» по промокоду FRIDAY2022

Условия проведения акции: