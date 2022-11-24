«Чёрная пятница» в сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» — только 25 ноября 25 ноября 13:00 Кинотеатр "Синема парк"

Обратный отсчёт до «Чёрной пятницы» в сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино»!

Продажа билетов на киносеансы со скидкой 50% стартует 25 ноября в 13:00 и продлится только до 16:00 по московскому времени этого дня.

Скидка будет доступна на сайте kinoteatr.ru и в мобильном приложении «Кинотеатры» по промокоду FRIDAY2022

Условия проведения акции:

  • период действия скидки — 25 ноября 2022 года с 13:00 по 16:00 по московскому времени
  • скидка не суммируется с другими скидками, акциями, льготами и специальными ценами, оплата бонусами не действует
  • скидка не распространяется на сеансы альтернативного контента («МУЛЬТ в кино», «Щенячий патруль», трансляции, фильмы-концерты)
  • скидка действует на все сеансы, которые доступны на сайте и в мобильном приложении.

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Метки:
кинотеатр, Синема парк
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«Чёрная пятница» в сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» — только 25 ноября Афиша
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