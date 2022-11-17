Формат мероприятия и регистрация

Конкурс проходит в два этапа: отборочный (заочный) и заключительный (очный). Для участия отборочном этапе необходимо зарегистрироваться и загрузить презентацию своего проекта. Сделать это нужно не позднее 30 ноября 2022 года. Участники, прошедшие в заключительный этап, будут объявлены не позднее 7 декабря. Авторы лучших проектов представят их экспертам в рамках очного мероприятия, которое пройдет в конце года.