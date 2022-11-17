В конкурсе могут участвовать технические проекты учеников 7-11 классов. Работы оценят ведущие преподаватели МИЭТа, а также представители предприятий города (ЗНТЦ, завод «Протон», «Компнет»).
У школьников будет возможность:
- получить рекомендации от экспертов по дальнейшему развитию проекта
- выиграть ценные призы, в том числе умные колонки и портативные аккумуляторы
- заработать дополнительные 6 и 8 баллов за индивидуальные достижения для поступления в МИЭТ (для учащихся 10-11 классов)
Конкурс проходит в два этапа: отборочный (заочный) и заключительный (очный). Для участия отборочном этапе необходимо зарегистрироваться и загрузить презентацию своего проекта. Сделать это нужно не позднее 30 ноября 2022 года. Участники, прошедшие в заключительный этап, будут объявлены не позднее 7 декабря. Авторы лучших проектов представят их экспертам в рамках очного мероприятия, которое пройдет в конце года.
Жюри будет оценивать проект по следующим критериям:
- степень готовности
- качество обоснование цели
- оптимальность использования технологий для решения поставленной задачи
- наличие и качество исследовательской составляющей проекта
- сложность выполненной работы
Смелее регистрируйтесь, не упустите возможность представить свой проект экспертам, выиграть ценные призы и заработать дополнительные баллы за индивидуальные достижения.