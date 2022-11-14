На соревнованиях будет работать фотозона (фото выгрузят в общий доступ), профессиональный ведущий плавательных мероприятий Саня Давыдов, мастер-класс от участника Олимпийских игр, пятикратного чемпиона России и тренера Swim Shot Ильи Дружинина, розыгрыш подарков от партнеров МиккиСвим и медцентра СитиЛаб.

Дистанции и возрастные категории

первая сессия (2012 г. р. включительно и младше): 25 метров на ногах с доской

вторая сессия (2006 г. р. включительно и младше): 25 метров кроль/брасс/спина

третья сессия (с 2013 г. р. и старше): 50 метров кроль/брасс/спина

Стоимость участия — 1800 рублей. Каждый участник получает стартовый пакет, в которых входят:

именная грамота

сертификат от UpgradeShop на 2000 рублей на ремонт телефонов

сертификат от батутного центра «Космос» на 300 рублей

сертификат от школы IQ007 на 1000 рублей

скидка на 20% от Mikkiswim

бесплатная кардиограмма от медцентра СитиЛаб

номер для участия в розыгрыше на подарки от партнёров

Победители и призёры получат медали и грамоты, а также подарки от ресторана Сопрано и бассейна Swim Shot

Место проведения: бассейн Swim Shot, корпус 1801



Запись по телефону 8-499-430-55-95

Сайт