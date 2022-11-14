Открытые соревнования по плаванию для всех желающих проводит зеленоградская школа плавания Swim Shot 20 ноября (воскресенье). Соревнования для детей и взрослых, которые смогут проплыть хотя бы один бассейн (25 м), даже для малышей.
На соревнованиях будет работать фотозона (фото выгрузят в общий доступ), профессиональный ведущий плавательных мероприятий Саня Давыдов, мастер-класс от участника Олимпийских игр, пятикратного чемпиона России и тренера Swim Shot Ильи Дружинина, розыгрыш подарков от партнеров МиккиСвим и медцентра СитиЛаб.
Дистанции и возрастные категории
- первая сессия (2012 г. р. включительно и младше): 25 метров на ногах с доской
- вторая сессия (2006 г. р. включительно и младше): 25 метров кроль/брасс/спина
- третья сессия (с 2013 г. р. и старше): 50 метров кроль/брасс/спина
Стоимость участия — 1800 рублей. Каждый участник получает стартовый пакет, в которых входят:
- именная грамота
- сертификат от UpgradeShop на 2000 рублей на ремонт телефонов
- сертификат от батутного центра «Космос» на 300 рублей
- сертификат от школы IQ007 на 1000 рублей
- скидка на 20% от Mikkiswim
- бесплатная кардиограмма от медцентра СитиЛаб
- номер для участия в розыгрыше на подарки от партнёров
Победители и призёры получат медали и грамоты, а также подарки от ресторана Сопрано и бассейна Swim Shot
Место проведения: бассейн Swim Shot, корпус 1801
Запись по телефону 8-499-430-55-95
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