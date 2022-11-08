В субботу, 12 ноября, в школе танцев «Притяжение» состоится бесплатный парный мастер-класс по танго для клуба друзей «Зеленоград.ру». Начало — в 17:00. Занятие проведёт Вероника Рудая — руководитель школы «Притяжение», полуфиналистка Чемпионата Москвы и кандидат в мастера спорта по спортивным бальным танцам.
Танго — это танец страсти, энергии и незабываемых впечатлений. Если вы с замиранием сердца смотрите на то, как герои фильмов танцуют танго, и во время звучания музыки у вас пробегают мурашки — вам точно нужно прийти и попробовать исполнитье танец сами! Это не так сложно, как кажется.
На мастер-классе участники:
- освоят базовые шаги
- узнают, кто главный в паре
- научатся по-новому взаимодействовать друг с другом
- получат множество положительных эмоций
С собой на занятие необходимы удобная обувь и одежда, в которой вам бы хотелось танцевать танго, а также партнёр, с которым вы будете делать первые шаги в танго.
Школа находится по адресу Зеленоград, улица Андреевка, 31с1.
Для участия в занятии необходимо быть членом клуба и заполнить форму внизу этой страницы. Количество мест на мастер-классе ограничено шестью парами танцующих.