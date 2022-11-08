Танго — это танец страсти, энергии и незабываемых впечатлений. Если вы с замиранием сердца смотрите на то, как герои фильмов танцуют танго, и во время звучания музыки у вас пробегают мурашки — вам точно нужно прийти и попробовать исполнитье танец сами! Это не так сложно, как кажется.

На мастер-классе участники:

освоят базовые шаги

узнают, кто главный в паре

научатся по-новому взаимодействовать друг с другом

получат множество положительных эмоций

С собой на занятие необходимы удобная обувь и одежда, в которой вам бы хотелось танцевать танго, а также партнёр, с которым вы будете делать первые шаги в танго.

Школа находится по адресу Зеленоград, улица Андреевка, 31с1.