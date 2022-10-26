Сам театр и его название появились благодаря дипломному спектаклю первых выпускников студии «Лицедеи Лицей». Дебютировав с ним в 2005 году на знаменитом Авиньонском фестивале во Франции, артисты за 15 лет исколесили с гастролями не только Европу, но и весь мир.

В Зеленограде коллектив покажет два спектакля — «СемьяНЬЮки» (обновлённую версию дипломного спектакля коллектива — 6+) и AMOREnaMore.

Спектакль AMOREnaMORE (12+) — это история о любви и чуде. Действие разворачивается на острове, куда давно не заходят корабли, в маленьком отеле давно пережившим свои лучшие времена. Постояльцы коротают здесь остаток дней. Однажды к острову причаливает корабль и с прибытием новых гостей картина в одночасье меняется. Спектакль прошел с аншлагом на Авиньонском фестивале и стал обладателем премии общества зрителей «Театрал».