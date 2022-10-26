Театр «Семьянюки» из Питера покажет два спектакля в Зеленограде — 5 и 6 ноября в «Ведогонь-театре» 5 ноября - 26 октября Ведогонь-театр Возраст 6+

Два дня, 5 и 6 ноября, на сцене «Ведогонь-театре» гастроли питерского театра «Семяньюки».

Театр «Семяньюки» работает в жанре драматической клоунады. «Наши спектакли несут ту же эстетику, что цирковая клоунада — грим, пантомима, отсутствие четвертой стены и вовлечение зрителей в происходящее, — объясняет актриса театра Ольга Елисеева. — Но действие происходит на сцене, а не на арене. В наших спектаклях перед зрителями разворачивается драматическая история — с завязкой, кульминацией и финалом. В постановках всегда есть явный и легко прослеживающийся сюжет. Это не набор номеров, как принято в цирковой клоунаде, а целая история».

Сам театр и его название появились благодаря дипломному спектаклю первых выпускников студии «Лицедеи Лицей». Дебютировав с ним в 2005 году на знаменитом Авиньонском фестивале во Франции, артисты за 15 лет исколесили с гастролями не только Европу, но и весь мир.

В Зеленограде коллектив покажет два спектакля — «СемьяНЬЮки» (обновлённую версию дипломного спектакля коллектива — 6+) и AMOREnaMore.

Спектакль AMOREnaMORE (12+) — это история о любви и чуде. Действие разворачивается на острове, куда давно не заходят корабли, в маленьком отеле давно пережившим свои лучшие времена. Постояльцы коротают здесь остаток дней. Однажды к острову причаливает корабль и с прибытием новых гостей картина в одночасье меняется. Спектакль прошел с аншлагом на Авиньонском фестивале и стал обладателем премии общества зрителей «Театрал».

"Есть стереотип, что клоуны могут быть только в цирке. И что клоунада — это обязательно огромные ботинки, рыжие парики, красные носы и белые лица. И что у них глупые шутки, смешные только детям, — говорит Елисеева. — Когда мы были в Париже один критик написал про наш театр: срочно идите и смотрите. Объяснить то, какие у нас спектакли — сложно. Проще показать"

Купить билеты на спектакли — на сайте театра: Семьянюки, AMOREnaMORE.

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Метки:
Ведогонь-театр
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Театр «Семьянюки» из Питера покажет два спектакля в Зеленограде — 5 и 6 ноября в «Ведогонь-театре» Афиша
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