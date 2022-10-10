«Матч ТВ» и «Формула Кино — Синема Парк» представляют: матч «Спартак» — «ЦСКА». 16 октября в 20:00 игру можно будет посмотреть в прямом эфире на экранах кинотеатров сети. Билеты — от 400 рублей — уже в продаже.