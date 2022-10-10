Прямая трансляция футбола «ЦСКА-Спартак» — 16 октября в кинотеатрах «Формула Кино — Синема Парк» 16 октября 20:00 Кинотеатр "Синема парк"

«Матч ТВ» и «Формула Кино — Синема Парк» представляют: матч «Спартак» — «ЦСКА». 16 октября в 20:00 игру можно будет посмотреть в прямом эфире на экранах кинотеатров сети. Билеты — от 400 рублей — уже в продаже.

Смотрите главное дерби страны на большом экране в кинотеатрах! Прямая трансляция со стадиона «ВЭБ Арена» (ЦСКА). Испытайте непередаваемые эмоции и ощутите погружение в атмосферу стадиона!

Трансляция состоится в кинотеатрах:

  • Синема Парк Зеленопарк
  • Формула Кино на Кутузовском
  • Синема Парк Метрополис на Войковской
  • Синема Парк Ривьера на Автозаводской
  • Кино Оkkо Щёлковский

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Метки:
футбол, Синема парк
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