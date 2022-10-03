Мастер-классы по актерскому мастерству и сценическому бою для детей и взрослых, экскурсия и концерт —  «Ведогонь-театр» 15 и 16 октября 15 - 16 октября Ведогонь-театр

Фестиваль современного искусства, который должен был пройти в «Ведогонь-театре» 15 и 16 октября, отменили. Театр получил свободное время и использовал его для эксперимента над новыми для зрителя форматами досуга — так появилась программа «Я и Театр». 15 и 16 октября приходите на мастер-классы от профессиональных актеров (с педагогическим опытом) для детей и взрослых. Также гостей ждёт насыщенная развлекательная программа.

Театр — это магия, которая есть в каждом из нас! Разбудить своё творческое «я», с головой окунуться в особую театральную атмосферу и узнать тайные актерские техники можно вместе с «Ведогонь-театром» не только на спектаклях, но и на экспериментальной программе «Я и Театр».

Пожалуйста, обращайте внимание на возрастные ограничения, это важно! Так мастер-класс пройдёт наиболее продуктивно и интересно для всех участников.

Также не забудьте взять с собой удобную одежду и сменную обувь.

Ещё одна новая возможность для зрителей — абонементы. Они предлагают пакетное решение и позволяют принять участие в одном из мастер-классов и квесте по специальной сниженной цене. Узнать подробнее можно на сайте.

Взрослый мастер-класс «Актерский тренинг: снятие зажимов»

15 октября в 16:00 (16+)

Актерский тренинг на снятие зажимов проведёт Зоя Даниловская. Вы узнаете секреты внутренней кухни актера и попробуете применить некоторые актерские техники. Будьте готовы бегать, прыгать, кричать, плакать и смеяться — в общем, испытать весь спектр эмоций и, конечно, на эти 1,5 часа освободиться от внутренних зажимов.

Взрослый мастер-класс «Сценический бой»

15 октября в 16:00 (16+)

Как драться на сцене, чтобы не покалечить друг друга?.. Любой бой в спектакле, даже простая пощечина — это техничный и хорошо отрепетированный номер. Ведь драка должна выглядеть естественно. Актеры «Ведогонь-театра» раскроют секреты сценического боя и научат нескольким приемам.

Мастер-класс по сценическому бою проведут артисты Фёдор Липатов и Аркадий Зяблов.

Взрослый мастер-класс «Актерская пластика»

15 октября в 16:00 (16+)

Мастер-класс по актерской пластике проведет Сабина Мусалимова. Для актера тело является его главным инструментом, поэтому профессиональным артистам так важно всегда быть в форме. На мастер-классы вы познакомитесь с основами сценического движения и на собственном опыте узнаете, что значит «говорить с помощью языка тела».

Экскурсия-квест «Я и театр»

15 октября в 18:00 (16+)

Уникальное событие! Впервые в стенах театра пройдет квест по неизведанному для зрителей закулисному маршруту. Его участники станут первопроходцами, смогут познакомиться с единомышленниками и исследовать театр с неожиданной стороны.

Говорят, что лучший способ для обретения близких людей — совместное приключение! Оно-то вас и ждет! Квест — это отличная возможность посмотреть театр в компании единомышленников. Вам не нужно искать себе компанию, приходите с друзьями или в одиночку, и театр найдёт вам команду. А затем все вместе вы отправитесь по маршруту, попутно разгадывая загадки и выполняя задания.

В финишной точке компанию будет ждать сюрприз, а затем вместе с устроителями вы отметите прохождение квеста в уютном театральном кафе за чашкой чая или кофе, пообщаетесь и поиграете в игры.

Квест — это как изделие ручной работы. Его нельзя растиражировать, поэтому советуем не пропускать это приключение.

Детский мастер-класс «Сценический бой»

16 октября в 11:00 и 12:15 (10+)

Мастер-класс по сценическому бою проведут артисты Фёдор Липатов и Вячеслав Семеин. Как драться на сцене, чтобы не покалечить друг друга? Любой бой в спектакле, даже простая пощечина — это техничный и хорошо отрепетированный номер. Ведь драка должна выглядеть естественно. Актеры «Ведогонь-театра» раскроют секреты сценического боя и научат нескольким приемам.

Родители смогут присутствовать на мастер-классе в зале и сделать фото своих маленьких артистов на сцене.

Детский мастер-класс «Актерская пластика»

16 октября в 13:30 и 14:45 (10+)

Мастер-класс по актерской пластике проведут Сабина Мусалимова и Аркадий Зяблов. Для актера тело является его главным инструментом, поэтому профессиональным артистам так важно всегда быть в форме. На мастер-классы вы познакомитесь с основами сценического движения и на собственном опыте узнаете, что значит «говорить с помощью языка тела».

Родители смогут присутствовать на мастер-классе в зале и сделать фото своих маленьких артистов на сцене.

Квартирник «Я и ТЕАТР»

16 октября в 18:00 (12+)

Квартирник — это маленький, но гостеприимный концерт. Это возможность артистам высказать невысказанное, сыграть несыгранное и разделить со зрителем мгновения живого творчества.

Я и Театр — для артиста эта фраза становится лейтмотивом всей жизни. Будь то сцена или повседневные заботы, все вокруг обретает особое звучание и может стать поводом для вдохновения. Погрузиться в этот необычный мир приглашают Татьяна Мазур и Егор Васильев. Здесь нет привычных масок и образов, здесь будет много музыки, песен под гитару и личных историй, здесь артисты предстанут совсем в ином качестве и станут еще чуточку ближе.

Купить билеты на театральные события можно на сайте «Ведогонь-театра». Количество мест ограничено!

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Мастер-классы по актерскому мастерству и сценическому бою для детей и взрослых, экскурсия и концерт —  «Ведогонь-театр» 15 и 16 октября Афиша
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