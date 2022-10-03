Театр — это магия, которая есть в каждом из нас! Разбудить своё творческое «я», с головой окунуться в особую театральную атмосферу и узнать тайные актерские техники можно вместе с «Ведогонь-театром» не только на спектаклях, но и на экспериментальной программе «Я и Театр».

Пожалуйста, обращайте внимание на возрастные ограничения, это важно! Так мастер-класс пройдёт наиболее продуктивно и интересно для всех участников.

Также не забудьте взять с собой удобную одежду и сменную обувь.

Ещё одна новая возможность для зрителей — абонементы. Они предлагают пакетное решение и позволяют принять участие в одном из мастер-классов и квесте по специальной сниженной цене. Узнать подробнее можно на сайте.